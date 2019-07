https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Transición provincial

Rafael Gutiérrez: la justicia "no tiene por qué cambiar"

El ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial aseguró que “la Justicia es un poder independiente que sigue su marcha y funcionamiento”, y que “el cambio institucional es un tema propio de la democracia". Al tiempo q sostuvo, "los cargos tanto los Ministros como los Jueces y los miembros del Ministerio Publico no tiene por qué cambiar, y si cambian que sea para mejor, no para peor”.

Foto: Archivo/Guillermo Di Salvatore.

El Dr. Gutiérrez reconoció, sin embargo, que en "la primera etapa del gobierno de Binner, hubo una serie de encontronazos y un montón de cosas donde nosotros le fijamos hasta donde podía avanzar y hasta donde no, cuáles eran nuestras atribuciones y cuáles eran las competencias de él", en tanto, "con el cambio de Gobierno cuando vino Antonio Bonfatti como gobernador él tenía ya la experiencia…, a raíz de eso después de la relación con Antonio Bonfatti indudablemente fue una relación importante en lo institucional, de mucho respeto, también de colaboración en todo sentido". Y, en esta nueva etapa del Gobernador Lifschitz, "continuó y fundamentalmente porque tiene un Ministro de Justicia que es un hombre prestigioso, académico, que ejerce la profesión, y sabe lo que son los tribunales, conoce los jueces, a los funcionarios entonces entiende todas estas cuestiones y ha colaborado y ha tratado dentro de sus posibilidades de que entren los mejores al Poder Judicial". Inseguridad y salidas transitorias En otro orden de cosas, el integrante del Tribunal Supremo provincial se refirió a los cuestionamientos sociales sobre las salidas transitorias, que, según definió, "es un derecho que tienen los presos, cumplida un tiempo de la condena y con un informe del Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad para ver cuál fue su conducta dentro del Penitenciario, para poder salir". "Si de 500 que salen, por decir, 400 o 200 hay cuatro o cinco que vuelven a delinquir no por eso usted va a dejar todo el mundo adentro cuando, además es un derecho que tienen, está establecido en la ley, que cumplido su plazo de condena con buena conducta, también es una posibilidad de una inserción de apoco a los presos para cuando salgan definitivamente", afirmó. Sobre el tema de la seguridad, opinó que "el Ministerio de Seguridad es la autoridad preventora, indirectamente, del Poder Ejecutivo; ellos están para eso y para colaborar con los Jueces y con los fiscales, pero no para tratar de imponer políticas criminales o de algunos temas". " Con el nuevo Código Procesal Penal antes había un proceso sumarial que hacia la policía ahora la policía es una mera colaboradora fundamentalmente de los fiscales, que son los que llevan adelante la acción penal", subrayó.