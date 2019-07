https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 29.07.2019

18:31

Intransitable. “Si querés hacer algún tipo de maniobra (en auto o moto, porque colectivos de línea no ingresan), o terminás en el zanjón o te vas a una montaña de basura que está al costado”, relató la directora. Foto: Archivo El Litoral

Es la San Martín de Porres, en barrio Las Lomas Se "desmoronó" la parte de una calle y no hubo clases en una escuela del norte El viernes y este lunes, los 300 alumnos se quedaron sin actividades educativas, comedor y copa de leche. Por la obra de entubado de calle Menchaca, se habilitó una calle alternativa de tierra; pero debido a las últimas lluvias se desmoronó en una curva. Ni docentes ni alumnos pudieron llegar a las aulas. Este martes retomaban las actividades, pero piden una solución.

En barrio Las Lomas, al norte de la ciudad, dos o tres días de lluvia pueden complicar demasiado las cosas. Y desde la Escuela San Martín de Porres pueden afirmarlo: ni el viernes ni este lunes hubo clases en esa institución de nivel inicial y primario, intercultural bilingüe —asisten casi 300 chicos, el 40 % de la comunidad qom—. Sin clases, sin comedor ni copa de leche, merienda ni refuerzo nutricional. Este martes retomaban las actividades “como sea”, pero el reclamo de una solución se cursó a la cartera educativa provincial.



La escuela está en Estanislao Zeballos al 6200. Por una obra de entubado en Gob. Menchaca (ex Camino Viejo A Esperanza) que realiza el Municipio, se habilitó una calle alternativa para acceder a la escuela. Pero las lluvias de la semana pasada convirtieron en un lodazal esa vía, y en el cruce entre Hernandarias y Menchaca hubo un desmoronamiento. La calle se volvió así intransitable y se perdieron dos días de clases. Ni los chicos ni el personal docente pudo llegar. Así lo contó a El Litoral la directora de la entidad educativa —que pertenece al Sindicato de Artes Gráficas—, Emilce García.



“Ocurre que se está haciendo la obra entubamiento del zanjón en Menchaca. El camino alternativo que se habilitó (para llegar a la institución) es de tierra y con las últimas lluvias una parte se socavó. Hace unos días se cayó un camión (en Hernandarias y Menchaca) y provocó un desmoronamiento, con lo cual se hizo más angosta esa curva. Y no se puede transitar: el ingreso por auto a la escuela a las 7 de la mañana era un peligro, ni hablar en moto. Si querés hacer algún tipo de maniobra, o terminás en el zanjón o te vas a una montaña de basura al costado”, relató la directora.



La entidad propietaria decidió que, ante esta contingencia, no se dictaran clases. “Miramos todos los días las proyecciones del clima, es increíble: estamos condicionados por si llueve o no. Ya este martes volvemos a las aulas, pero no sabemos qué puede pasar y solicitamos una solución”, añadió. Desde el Gobierno local informaron a este medio que este martes “se hará una evaluación de la situación. Las máquinas del municipio van a estar trabajando en la zona para asegurar la accesibilidad a la escuela si las condiciones climáticas lo permiten”.



Otros problemas



En el barrio hay animales que están sueltos, falta desmalezamiento e iluminación, microbasurales a cielo abierto, y hay inseguridad, enumeró García. “Con otras familias venimos planteando que el barrio Las Lomas está en total abandono”, criticó. Consideró que “está perfecto” que se haga la obra (de entubamiento). “Es muy importante, porque permitirá una mayor calidad de vida de los vecinos. Pero hay que tener en cuenta todos los otros problemas”, dijo.



El otro tema serio es la falta de movilidad. “En 28 años jamás ingresó un colectivo de línea. El colectivo que más cerca llega a la institución es a 27 cuadras, en Blas Parera”, agregó la directora. La gente se moviliza con medios de transporte propios o con remises del barrio.



A la escuela Nº 1502 San Martín de Porres —creada por el Sindicato de Artes Gráficas en 1991— concurren, además de los casi 300 alumnos del nivel inicial y primario, entre 35 y 40 docentes y asistentes escolares. Presta el servicio de jornada extendida, comedor y copa de leche.



>> Antecedentes

El 28 de junio 2018, el Concejo sancionó una resolución donde dispuso que el municipio elabore el proyecto ejecutivo para pavimentación y entubado de calle Gob. Menchaca (ex Camino Viejo a Esperanza), desde la altura de 6900 al 10499, y la realización de una obra de desagües de 800 metros sobre Estado de Israel. El estudio técnico se realizó y el Municipio comenzó la obra (que aún está en ejecución) en febrero pasado.