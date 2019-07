https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de concluir la investigación preliminar

La policía brasileña no acusará a Neymar por la denuncia de violación

La fuerza detectó numerosas contradicciones en las acusaciones de la modelo denunciante Najila Trindade Mendes de Souza, por lo que concluyó que el futbolista no cometió ningún crimen.

La Policía Civil del estado de San Pablo se abstuvo este lunes de formular cargos penales contra el astro del fútbol brasileño, Neymar, luego de concluir la investigación preliminar por la denuncia de la modelo Najila Trindade Mendes de Souza por violación. La comisaria Juliana Lopes Bussacos, titular de la sexta Comisaría de Defensa de la Mujer de San Pablo, afirmó que no existen elementos suficientes para acusar formalmente al delantero del París Saint Germain (PSG), consignó la agencia española EFE. Según el diario Folha de San Pablo, un investigador que tuvo acceso al informe final de la comisaria, detectó numerosas contradicciones en las acusaciones de la modelo de 26 años, por lo que concluyó que "el jugador del seleccionado brasileño, no cometió ningún crimen". Pese a la decisión de la policía, el proceso no fue archivado, ya que la Fiscalía, tiene un plazo de 15 días para responder, puede resolver que se archive el caso, o que realicen nuevas diligencias para obtener nuevas pruebas. También el órgano acusador del Estado puede disponer una denuncia penal para que la Justicia decida si abre el proceso o lo cierra. Con información de Télam