Ganó el mundial de Fortnite, tributará en AFIP y...hay memes

Puede que Thiago Lapp, alias K1ng, todavía esté en pleno festejo tras quedar quinto en el mundial de Fortnite durante el fin de semana, pero sus padres ya deben estar pensando en qué van a contestar cuando lleguen a la Argentina y tengan que explicarle al fisco el premio de US$ 973 mil que ganó su hijo de 13 años.

Como primera medida, el fisco de los Estados Unidos se cobrará el 30% del premio. Pero después, "cuando la familia esté en Argentina se le va a solicitar a los padres, que son los responsables sustitutos del niño, que presenten la documentación para justificar este ingreso", señaló Iván Schargrodsky en C5N.

"A partir de ahí se determinará cómo deberían tributar por este premio", explicó el periodista, porque por ahora desde la AFIP "se está analizando el caso y con los documentos sobre el premio se podrá dar una postura al respecto".

Pero el escribano Sergio Gutti aseguró que "no deberían sacarle el 35% que cobra la Argentina porque lo generó en Estados Unidos".

"Allá le retienen el 30% y acá debe declarar el premio, presentar la retención y pagar la diferencia (5%). Pero como se trata de un caso de un menor, esto incluso podría analizarse si debe pagarse o no", explicó Gutti al periodista de tecnología Mauro Albornoz en C5N.

Thiago "k1ng" Lapp llora al enterarse que la AFIP le va a sacar casi la mitad de su premio con el IVA, impuestos al juego, etc etc etc#Fortnitepic.twitter.com/n9nGL7neS1