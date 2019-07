https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.07.2019

6:58

Es un documental que lleva por título “Tromboneros”. Se presentará el viernes, a las 20, en el Cine América. Se rodó, en su mayor parte, durante la edición 2018 del festival que reúne a bronces de todo el mundo en Santa Fe. Está centrada en la intimidad del evento y sus participantes.

ESTRENAN UNA PELÍCULA DE LUCIANO GIARDINO Trombonanza, desde adentro Es un documental que lleva por título “Tromboneros”. Se presentará el viernes, a las 20, en el Cine América. Se rodó, en su mayor parte, durante la edición 2018 del festival que reúne a bronces de todo el mundo en Santa Fe. Está centrada en la intimidad del evento y sus participantes. Es un documental que lleva por título “Tromboneros”. Se presentará el viernes, a las 20, en el Cine América. Se rodó, en su mayor parte, durante la edición 2018 del festival que reúne a bronces de todo el mundo en Santa Fe. Está centrada en la intimidad del evento y sus participantes.

El camino recorrido desde 2000 hizo de Trombonanza, el curso de capacitación y perfeccionamiento para trombones, eufonios y tubas, uno de los eventos culturales más esperados cada año en Santa Fe, devenida en Capital del Trombón. Este año, la vigésima edición del encuentro tendrá como antesala el estreno de la película “Tromboneros” que tiene como protagonistas a estudiantes de música y se dedica a captar detalles de la actividad desde adentro, que hasta ahora sólo eran accesibles para participantes, profesores o personas ligadas a tareas organizativas.

“Tromboneros”, que tendrá una duración aproximada de una hora, estará por primera vez en la pantalla grande el próximo viernes 2 de agosto, a las 20, en el Cine América (25 de Mayo 3075). Pensada con un formato de documental con algún rasgo ficcional está dirigida y producida por Luciano Giardino, joven realizador santafesino que participó en diversos proyectos audiovisuales en la región, algunos de ellos premiados a nivel internacional.

El equipo se completa con Diego Pratto en cámara, fotografía y edición; Iván Paciuk en sonido y Lara Margaritini en la asistencia de dirección y producción.

Observaciones

“Todo parte de la idea que me propone Rubén Carughi, organizador de Trombonanza, y de un trabajo de observación”, contó Giardino en una charla con El Litoral en la cual adelantó detalles de su film. “Rubén me comentó que el eje principal por el cual comienza todo en Trombonanza es la enseñanza del trombón. La posibilidad de que un chico o un músico de Santa Fe que no puede tomar clases en Estados Unidos o Europa, pueda hacerlo en su ciudad durante una semana. Entonces pensé que si la enseñanza era el comienzo, tenía que ir a los lugares en los cuales se enseña el trombón. Por eso todo arrancó con un trabajo algo antropológico: ir a mirar clases en la Escuela de Música y en el Liceo”, detalló.

Esa labor de contemplación le aportó al realizador una de las claves. “Descubrí que hay niños que empezaron a los 8 años a estudiar el trombón, en la primera edición del encuentro, y pasados casi veinte años están trabajando muy bien. Ese es un punto de partida interesante”, explicó. En esa línea, el film elige el punto de vista de una estudiante llamada Matilde, alumna de Rubén Carughi. “A través de ella se ven distintas situaciones, es como el hilo conductor”, señaló Luciano.

“En síntesis, es un documental donde Trombonanza es un telón. La particularidad de la película es que retrata la parte privada del evento, eso que el público nunca vio, que es el curso. A través de estudiantes, músicos y profesores, se ve la intimidad del evento, a tal punto que se conocen cosas que quizás para el público pasaban desapercibidas. La película intenta ponerse en el lugar de un observador que mira lo que sucede dentro del evento”.

Condiciones de producción

“Tromboneros” se filmó en su mayor parte durante distintos momentos que se sucedieron en la edición 2018 de Trombonanza. Esta característica, muy propia del documental, obligó a los realizadores a planificar con precisión la agenda y la metodología de trabajo, a los fines de no perder el registro de momentos irrepetibles. Incluso en uno de los conciertos, debieron modificar algunos detalles del formato usual y filmar a dos cámaras, para poder obtener dos puntos de vista, el de los espectadores y el de los músicos en el escenario.

Además del evento en sí, la película también incluirá algunas secuencias vinculadas con la vida cotidiana de la ciudad, que sirven para brindar al espectador una idea del contexto. Por ejemplo, en algunos tramos, se podrá observar la peatonal santafesina y su ritmo habitual del sábado a la mañana, sincronizadas con las imágenes del tradicional concierto donde profesores y alumnos de Trombonanza actúan juntos en la Explanada del Teatro Municipal.

A modo de síntesis de los que se pondrá a consideración del público que vaya al Cine América, el director se apoyó en una particularidad del evento, que la película intentará mostrar: “A diferencia de otros cursos del mundo, donde los profesores son como semidioses, acá los profesores comen asado con los estudiantes”.

Nueva edición

El estreno de la película será, en cierto modo, la antesala de la vigésima edición de Trombonanza, que tendrá lugar del 5 al 10 de agosto en distintos puntos: Escuela de Música N° 9901, ATE Casa España, Centro Cultural Provincial, Luz y Fuerza, Sala Cultural de UPCN, Teatro Municipal, Cine Auditorio ATE y Solar de las Artes.