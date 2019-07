Siguen los grandes éxitos en el Súper Bailando

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.07.2019

8:03

Tres parejas se presentaron en la pista de ShowMatch. Cinthia Fernández y su novio, Martín Baclini, volvieron a sorprender al jurado y se llevaron el mejor puntaje de la noche.

Se perdieron en la máquina del tiempo

En el arranque de la tercera semana de los grandes éxitos, la primera pareja que salió a la pista fue Pedro Alfonso y Fernanda Metilli, quienes lucieron un look ochentoso e invitaron a Marcelo y a los jurados a una “máquina del tiempo”.

Pedro y Fer bailaron “Take on me”, de A-ha, y recibieron las críticas del jurado. “No me gustó nada. A Fernanda todavía la veo buscando su lugar. La idea estaba buena pero no me convenció del todo”, bajó el pulgar Ángel De Brito (voto secreto). “Yo lo vi un poco infantil, como si le faltara fuerza. No me convenció”, reconoció Carolina “Pampita” Ardohain (6). “Entiendo lo que quisieron hacer. Fue una atmósfera muy ochentosa y eso me gustó, pero se quedaron a mitad de camino”, consideró Florencia Peña (7). “Voy a pedir el BAR. No me gustó nada lo que vi. Tampoco me gustó que me quisieran hacer participar. Fue un disgusto”, sentenció Marcelo Polino (0). Nuevamente en reemplazo de Flavio Mendoza, Carmen Barbieri notó que Pedro se perdió en la coreo y decidió descontar un punto. “Hubo un truco en el que Fernanda siguió de largo, y me faltó más baile”, observó Laura Fidalgo, quien bajó un punto. “Fue horrible. Menos uno”, completó sin anestesia Aníbal Pachano. Total: 10 puntos.

Sigue sorprendiendo



Cinthia Fernández y Martín Baclini, la segunda pareja de la noche, hizo una coreografía del tema “Matador”, de Los Fabulosos Cadillacs, que terminó en una pileta de agua improvisada en las afueras del estudio.

“Qué personaje extraño que es Baclini. Le aporta mucho a la pista. Pero más allá de eso, me gustó mucho lo que hicieron”, dijo sorprendido De Brito (voto secreto). “El comienzo de la coreo me encantó, pero se fue desinflando”, comentó Pampita (7). “A mí esta pareja me encanta. Te veo bien, Cinthia. Me encanta verte bien y que tengas un hombre al lado que te quiera libre. Me encantó lo que hicieron”, los felicitó Flor (10). “Me sorprendieron. Estuvieron muy bien”, se sumó a los elogios Polino (5), que además pidió el BAR. “Me gustó. Son geniales”, les subió un punto Carmen. “Me gustó el riesgo que tomaron en el agua. Mantengo la nota”, sostuvo Laura. “Lo que más me gusta de esta pareja es que trabaja”, resaltó Aníbal, y agregó una unidad. Total: 24 puntos

En una lenta evolución



Ailén Bechara y Cae bajaron el telón de la noche, al ritmo de un enganchado de “New sensation”, de INXS, y “You give love a bad name”, de Bon Jovi, y con el hijo del cantante como invitado.

“A mí me gusta mucho que esté Ailén en el certamen. Pero hoy fue raro, me pareció pobre”, consideró De Brito (voto secreto). “Veo a Ailén más segura en la pista y a Cae también lo veo un poquito mejor”, analizó Pampita (7). “Estuvo bien, sigan trabajando”, los arengó Flor (7). En tanto, Polino (3) volvió a solicitar la opinión del BAR y les recomendó: “Trabajen porque están muy lejos”. Por su parte, Carmen aprobó la coreo y mantuvo la nota. Laura valoró la actitud y la evolución de Ailén, por lo que subió un punto. Y finalmente, Pachano concluyó: “A mí no me convenció. Punto para abajo”. Total: 17 puntos.

Con información de La Flia