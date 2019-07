https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.07.2019 - Última actualización - 12:55

Tras las críticas de Guillermo Beckmann a la Unión de Trabajadores de la Tierra durante el “Alimentazo”, desde la entidad pidieron derecho a réplica. Dijeron que actúan en busca de “conquistar derechos, reivindicaciones, lograr transformaciones para tener una vida digna”.

Actualidad UTT a Quinteros: "por supuesto que hacemos política" Tras las críticas de Guillermo Beckmann a la Unión de Trabajadores de la Tierra durante el “Alimentazo”, desde la entidad pidieron derecho a réplica. Dijeron que actúan en busca de “conquistar derechos, reivindicaciones, lograr transformaciones para tener una vida digna”. Tras las críticas de Guillermo Beckmann a la Unión de Trabajadores de la Tierra durante el “Alimentazo”, desde la entidad pidieron derecho a réplica. Dijeron que actúan en busca de “conquistar derechos, reivindicaciones, lograr transformaciones para tener una vida digna”.

Campolitoral | campo@ellitoral.com

La delegación Santa Fe de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entidad que organizó el pasado 24 de julio una manifestación nacional que llamaron “Alimentazo” bajo la consigna “por un modelo de alimentos sanos y accesibles”, respondió -haciendo uso del derecho a réplica- los dichos que vertiera el titular de la Sociedad de Quinteros, Guillermo Beckmann, sobre las acciones que en la capital santafesina consistieron en venta de verduras “a precios populares” en la explanada de la Municipalidad.

Ese día, Campolitoral publicó una entrevista al dirigente con una frase suya como título: “es un tema político, nada que ver con el sector hortícola nuestro”. Tras ello, el referente de la UTT en la provincia Federico Dipasquale envió un escrito como descargo, en el que ratifica y reivindica los objetivos políticos de la organización: “por supuesto que hacemos política, esa que consiste en organizarse, formarse, desnaturalizar, comprender qué lugar ocupamos dentro de un sistema en el cual estamos explotados y construir las herramientas para conquistar derechos, reivindicaciones, lograr transformaciones para tener una vida digna”.

El extenso documento replica cada uno de los conceptos esgrimidos desde la Sociedad de Quinteros. Como la acusación de Beckmann de “adoctrinar” a quinteros locales, a la que responden: “es un argumento que menosprecia la propia capacidad del campesinado para tener consciencia política de su situación y claro, por supuesto que hay un trabajo militante consistente en gran parte en generar esos cambios subjetivos”.

Acerca de la naturaleza política y “ajena” a los productores locales que plantearon los quinteros del accionar de UTT, Dipasquale considera que la visión responde a la naturalización de que “el campesino vive con la cabeza gacha y sin cuestionar la política agraria”. A su entender “que el productor explotado se levante y empiece a cuestionar parece ser un problema” frente a la “sumisión” de los productores.

Sobre otro concepto de Beckmann, respecto de que “la producción es muy buena, no hay desabastecimiento y los precios son muy accesibles para el consumidor”, Dipasquale contestó: “cuando por el desmonte, la soja y los loteos, la lluvia ya no sabe por dónde escurrir en el campo o caen las piedras, y no hay ninguna política pública que ayude al productor a seguir, la cosa no está tan buena, porque si no es por organización y lucha, por verdurazos y feriazos, el Estado jamás llega al productor aunque muchas veces sí a otros sectores del campo más concentrados”.

También negó que actúen “direccionados desde Buenos Aires” pero reconoció que buscan la posesión de la tierra. “¿Qué tiene de malo soñar y luchar por tener tierra propia para quien la trabaja? Nuestro horizonte es la reforma agraria”, indicó el dirigente de UTT pero aclaró que no se trata de “una consigna socialista” sino que, en primera instancia, quisieran que se implemente una versión rural del Plan Procrear para la compra de tierra. “Se escandalizan cuando aún estamos dentro del horizonte de una demanda burguesa”, sintetizó.

Beckmann los había acusado de no respetar la Buenas Prácticas Agrícolas y sobre eso la UTT respondió estar “en desacuerdo” con las mismas “porque no se puede dosificar el veneno y la muerte”. Su propuesta, dijeron, es “la transición a la agroecología y no andar vestidos de astronautas vendiendo humo como si el veneno en menores dosis dejara de ser malo”. Orientados por “el saber de las abuelas en Bolivia y en tantas comunidades originarias”, Dipasquale relata que cuentan con una biofábrica propia de biopreparados y con 3 técnicos. “Nuestro horizonte es agroecológico”, remarcó.

Sobre el final, el dirigente también criticó el accionar de Sociedad de Quinteros en redes sociales, donde también los acusaron de atacarlos. Sin embargo manifestaron: “Nosotros no estamos contra otra organización, sino contra un modelo y un sistema injusto y esta discusión es solo una anécdota en nuestro camino y crecimiento como organización de pequeños productores rurales pero que nos parecía necesaria de ser dada para limpiar el nombre de una organización intachable como es la UTT”.