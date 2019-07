https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.07.2019

En el marco del día mundial de la enfermedad

Insisten en la importancia de que los adultos se vacunen contra la hepatitis

Los virus son cinco: A, B, C, D y E, pero los que más preocupan son el B y el C. No todos tienen vacunas para prevenirlos, pero hay tratamientos. La detección temprana permite controlarla, curarla y evitar la transmisión. ¿Qué provoca cada uno, cómo se previene y trata?.

