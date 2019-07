Del Potro comenzó a ejercitarse en el gimnasio

Luego de la lesión que lo marginará por el resto de la temporada, Juan Martín Del Potro se mostró realizando trabajos de fortalecimiento de piernas en el gimnasio.

Si bien no ha confirmado si continuará jugando de manera profesional al tenis, todo hace suponer que el tandilense se entrena de cara al 2020.

Por otra parte, la ATP dio a conocer el ranking de esta semana y Del Potro se mantiene en la duodécima ubicación, siendo el mejor argentino. La “torre” disputó doce partidos en la temporada, con ocho victorias y cuatro derrotas.

