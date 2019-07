https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.07.2019 - Última actualización - 16:51

11:51

Unión empieza a cerrar su mercado de pases

Troyansky se queda y se acordó con Cavallaro

El delantero finalmente no irá al Huesca de España en tanto que el ex jugador de Tigre vuelve al club que lo vio nacer futbolísticamente y prefiere quedarse a jugar en Unión y no esperar que se concrete alguna oferta del exterior.

Leo Madelón saluda a Nicolás Lamolina en un momento del partido del viernes pasado en el cilindro de Avellaneda. La opinión del técnico rojiblanco fue clave para que la dirigencia de Unión deseche el ofrecimiento que le hizo el Huesca de España para llevarse a Troyansky. Foto: Matías Nápoli



Unión empieza a cerrar su mercado de pases Troyansky se queda y se acordó con Cavallaro El delantero finalmente no irá al Huesca de España en tanto que el ex jugador de Tigre vuelve al club que lo vio nacer futbolísticamente y prefiere quedarse a jugar en Unión y no esperar que se concrete alguna oferta del exterior. El delantero finalmente no irá al Huesca de España en tanto que el ex jugador de Tigre vuelve al club que lo vio nacer futbolísticamente y prefiere quedarse a jugar en Unión y no esperar que se concrete alguna oferta del exterior.

Así como se aproxima el cierre del libro de pases (este jueves), también en Unión se acerca la definición de dos cuestiones que restan para terminar de armar el plantel: la continuidad o no de Franco Troyansky y la incorporación o no de Juan Ignacio Cavallaro.

Al parecer, ambas gestiones parecen encaminadas favorablemente para Unión. ¿Qué significa?, que Franco Troyansky continuará en el club y está acordado el retorno de Juan Ignacio Cavallaro.

En este último caso, el de Cavallaro, su representante manejaba alternativas del exterior y hasta se llegó a mencionar también la posibilidad de que continúe en Tigre, donde viene de ser campeón en el equipo que dirige Néstor Gorosito.

Si se queda Troyansky y con la llegada de Walter Bou, Madelón cuenta con cuatro delanteros con experiencia en Primera que pelearán los dos puestos (Cuadra, Bou, Mazzola y Troyansky), más los dos juveniles que aparecen detrás (Gastón González y Claudio Peralta).

En cuanto a Cavallaro, puede jugar de media punta o de carrilero. Seguramente, Madelón hablará con el ex San Lorenzo, Tigre y Estudiantes, que inició muy joven su carrera en Unión, para saber si se puede llegar a sentir cómodo en el caso de jugar como carrilero por derecha o por izquierda.

Si bien en Tigre no fue titular indiscutido, Gorosito lo tuvo en una buena consideración y muchas veces supo juntarlo con Menossi, Montillo y hasta el propio Cachete Morales. Esa conjunción de jugadores de buen pie, más los goles de Federico González, forjaron el milagro de Tigre, que luego de descender, se coronó campeón de la Copa de la Superliga logrando su primera estrella en la máxima categoría, aunque ahora tendrá que pelear en el duro torneo de ascenso para el regreso a Primera.

Cavallaro será la séptima cara nueva que se sumará al plantel de Madelón. Moyano llegó para ocupar el lugar que dejó vacante Nereo Fernández en el arco; Milo a reforzar el sector defensivo; Carabajal, Elías y Bonifacio (que puede jugar también de defensor) para el mediocampo y Bou para la delantera. Además, el puntapié inicial se dio con la continuidad de tres jugadores en la defensa: Martínez, Jonathan Bottinelli y Corvalán.

Volviendo a Troyansky, si bien la oferta del Huesca (que descendió este año a la Segunda División española) era concreta (préstamo con opción) y el jugador tenía ganas de emigrar a Europa, en definitiva se resolvió que continúe en el club. Unión tiene el 50 por ciento de los derechos económicos y un contrato al que todavía le quedan dos años más de duración.

En este aspecto, resultó clave la opinión de Madelón. El entrenador rojiblanco solicitó que el jugador se quede, lo tiene en cuenta, ya jugó el primer partido de titular y tiene confianza en que le puede resultar útil. Por eso pidió que se quede en el plantel, seguramente teniendo en cuenta que la oferta era un préstamo y no una venta definitiva.

¿Con cambios?

En cuanto al debut como local, este domingo a las 11 en el 15 de Abril, Madelón irá viendo en la semana la evolución de varios jugadores, además de ensayar el cambio de esquema y el retorno a algo más tradicional, como el 4-4-2.

Respecto de los jugadores que posiblemente sean tenidos en cuenta para jugar desde el arranque, uno de ellos es Nelson Acevedo y el otro es Walter Bou.

En el caso de que juegue 4-4-2 (casi con seguridad), saldría Blasi del fondo, más allá de que cumplió un buen trabajo en Avellaneda el viernes. Y también habrá que esperar la recuperación de Mazzola, que es uno de los jugadores que, estando bien, va a pelear la titularidad sin dudas. “Puedo jugar de marcador de punta y también de volante. Lo hice en ambas posiciones en forma indistinta. Me gustó mucho la actitud que ví en el plantel desde el primer día y el otro día que fue el primer partido. Sé que debo ganarme un lugar y lo tengo que hacer con mucho sacrificio y entrega”. Federico Milo, jugador de Unión