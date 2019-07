Lavallén debe "pegar" con el equipo que lleve al Ducó

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.07.2019

Este martes se llevó a cabo una reunión del DT con los dirigentes; luego, hubo un almuerzo en el que participó el plantel. ¿Ratificación de confianza o qué?. Para el viernes habrá cambios. Hay tres lesionados pero dos que se recuperaron.

Este martes se llevó a cabo una reunión del DT con los dirigentes; luego, hubo un almuerzo en el que participó el plantel. ¿Ratificación de confianza o qué?. Para el viernes habrá cambios. Hay tres lesionados pero dos que se recuperaron.

La buena noticia para Lavallén es que tendrá al Pulga Rodríguez y a Vigo disponibles para que jueguen el viernes en el Palacio Tomás Ducó; la mala es que hay tres jugadores con distintas molestias que no se entrenan normalmente: Marcelo Estigarribia, Emanuel Olivera y Rodrigo Aliendro.



En el caso de Estigarribia, tiene un fuerte dolor en el tendón de Aquiles; Olivera presenta un traumatismo mientras que Aliendro sintió este martes una molestia en el aductor y es otro de los jugadores que se evaluará en estas horas para determinar si conviene o no que jueguen ante Huracán.



A todo esto, este martes cerca del mediodía hubo una reunión de la dirigencia con Lavallén y al mediodía se llevó a cabo un asado en el que también participó el plantel. ¿Ratificación de confianza o qué?. Quizás se haya tratado de un encuentro necesario, en el que los dirigentes habrán manifestado su preocupación y el técnico sus explicaciones.



Más allá de esto, ya Lavallén seguramente está planificando alguna modificación en el equipo, tanto de nombres como de esquema, después de la flojísima actuación que tuvo el sábado ante Patronato, en el debut en la Superliga.



Es muy probable que Lértora tenga la chance de debutar como titular. En ese caso, el esquema podría ser el 4-4-2 o, en todo caso, un 4-2-3-1. Pero si Lavallén ordena el ingreso de Lértora para jugar junto con Fritzler, serán el doble cinco y a partir de allí cambiará el esquema que utilizó en los últimos dos partidos (el de la revancha en la Copa ante Argentinos y el del debut en la Superliga ante Patronato), cuando paró un 4-3-2-1.



Además, Lavallén tiene que trabajar también en la parte ofensiva porque al equipo le viene costando mucho llegar al gol. Fueron tres partidos y apenas aquel tanto convertido por Christian Bernardi en La Paternal, que permitió la victoria en los 90 minutos que obligó a la ejecución de penales para definir la serie ante Argentinos Juniors.



Volviendo a los lesionados, lo de Estigarribia sería suficientemente importante como para dejarlo afuera del encuentro ante el Globo. Habrá que ver la evolución del golpe que tiene Olivera y también lo de Aliendro, ya que si bien se trata sólo de una molestia, es en la zona del aductor y habrá que esperar su evolución.



En base a eso, Lavallén tendrá que armar su estrategia y equipo para jugar un partido complicado y con ciertas urgencias, teniendo en cuenta el gran paso atrás que dio el equipo este sábado en el Centenario.



El entrenador pidió un “9” y se mencionó la posibilidad de que sea Rodrigo Salinas, el hombre que alguna vez pasó por Unión y que actualmente se encuentra en Vélez pero sin lugar entre los titulares. Pasa que también lo quiere Newell’s y, por lo que pudo averiguar El Litoral, hay un principio de acuerdo y el centrodelantero tiene previsto viajar de inmediato a Rosario para firmar el contrato por un año y sumarse así al equipo que dirige Darío Kudelka.



¿Alternativas?. En algún momento se mencionó el nombre de Cauteruccio, pero luego se fue esfumando, seguramente porque las pretensiones económicas no estaban a la altura de lo que estaba en condiciones de ofrecerle Colón.



Es difícil encontrar, a esta altura y ya sobre el cierre del libro de pases, un delantero de área como es el intento que está realizando el club para saciar la pretensión del entrenador.



Ya lo dijo Lavallén en su momento: “Tengo varios delanteros pero ninguno, desde mi punto de vista, es de área”. Material tiene. Ocurre que tiene que tratar de encontrar no sólo la mejor dupla, sino también el juego que favorezca a los elegidos. Y que se les vaya abriendo el arco a los delanteros, algo que, por ejemplo, no ocurrió el sábado con Leguizamón, quien tuvo dos situaciones propicias adentro del área y no pudo convertir.



¿Es determinante el partido del viernes para Lavallén?. La pregunta se plantea en función de esa usina de rumores que se plantea cada vez que el equipo juega partidos como el de ida ante Argentinos o este último frente a Patronato.



Desde ya que la preocupación está y es lógica: Colón no gana por Superliga desde enero, pasaron muchos partidos y el promedio se ha caido considerablemente. Además, los resultados que se dieron en el arranque no fueron buenos. No sólo que Colón no se ayudó a sí mismo, sino que los equipos que pelean abajo sumaron todos, salvo Central Córdoba de Santiago del Estero. Ganaron Newell’s y Central, empataron Lanús y Gimnasia, ganó Arsenal y Patronato le ganó el partido a los sabaleros. Ahora llega el turno de Huracán y después Colón recibirá a Gimnasia (otro rival directo), visitará a Independiente y luego llegarán los dos partidos consecutivos como local (Central, otro rival directo y San Lorenzo).

Lavallén debe mejorar a sus jugadores

Por Enrique Cruz (h)



Entiendo el desconcierto de Lavallén porque parecía que el equipo por fin arrancaba después de aquel partido ante Argentinos Juniors, un rival complicado y al que referenció el propio Gallardo, entrenador de River, cuando luego del partido del sábado dijo que “Argentinos Juniors es un equipo que te obliga siempre a jugar mal”. Y Colón no jugó mal; al contrario, hizo un partido más que aceptable.



Lavallén pide un centrodelantero de área porque lo quiere, lo necesita y porque dice que en el plantel no tiene un jugador así. Es discutible; pero el técnico es el que sabe, el que los conoce y el que trabaja todos los días con ellos. Desde afuera se opina, pero desde adentro se trabaja, se ensaya. Y Lavallén debe ver cosas que uno no vé. Eso está claro como el agua.



Pero desde afuera se pueden reclamar cosas. Y lo primero es que Lavallén, como cualquier entrenador, tiene una primera misión: mejorar a sus jugadores. Con una táctica inteligente en función de lo que tiene y con trabajo individual y colectivo, es algo que los entrenadores deben conseguir.



Ni Colón ni ningún equipo de los denominados “no grandes”, tiene la potestad económica para traer “indiscutibles salvadores”. Se traen jugadores de un nivel medio. Y a partir de allí, se puede transformar esa medianía y provocar el salto individual, con repercusión en lo colectivo.



El Pulga Rodríguez es una excepción. No hay otro jugador del plantel (quizás Burián) que haya mostrado siempre sus condiciones, jugando más cerca del límite máximo que del mínimo. Esos rendimientos de 5 puntos —o a veces menos— hay que llevarlos a 6 o 7; inclusive hasta a 8, porque hay jugadores que están en condiciones de alcanzar niveles de optimización. Eso no sólo depende de ellos, sino también del entrenador. Y es a lo que debe aspirar Lavallén, aún entendiendo el desconcierto que tendrá por los vaivenes en el rendimiento de su equipo.