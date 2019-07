https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No es Bradley Cooper Lady Gaga tiene nuevo novio Por mucha química que tuvieran en 'Ha nacido una estrella', parece que la cantante ha encontrado el amor lejos del mundo del cine.

Después de comprobar la excelente química que tenían juntos en pantalla, y sobre todo después de que él se divorciara de Irina Shayk, todo el mundo deseaba que la supuesta historia de amor entre Bradley Cooper y Lady Gaga fuera cierta. Pero por mucho que tu público te lo pida, el amor no se finge ni se elige.

Así que dejemos de una vez por todas de soñar con ver una versión real deHa nacido una estrella porque parece que Lady Gaga vuelve a estar enamorada. Y no, el afortunado no es su director y compañero de película Bradley sino otro hombre llamado Dan Horton, ingeniero de sonido y productor con el que ha sido vista besándose efusivamente.

Todo ocurrió en un restaurante de Los Ángeles la que la pareja acudió a comer y en el que en ningún momento hicieron amago de esconderse. Al contario, Gaga y Horton se sentaron en una terraza a la vista de todo el mundo. Entre ellos, un grupo de fotógrafos que captaron las imágenes del beso que publica hoy en exclusiva la revista People.

¿Pero quién es Dan Horton y en qué momento entro en la vida de Gaga? Pues según parece, mucho antes de que saltara la chispa del amor entre ellos. Concretamente, a finales de 2018, cuando Gaga lo contrató para que supervisara la grabación de algunos temas en el estudio que él regenta.

Si esto es solo un romance veraniego o el principio de algo más serio solo el tiempo lo dirá. De momento, la fotos no dejan lugar a dudas de que la conexión existe. Pero como siempre, hasta que Gaga no lo confirme no podemos dar nada por sentado. Que aunque a veces no lo parezca, el Hollywood el romance es como las cosas de palacio: va despacio.

Con información de Vanity Fair