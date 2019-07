https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bicentenario del Estatuto santafesino de 1819 (VII) (por Gustavo J. Vittori) El Parque de la Constitución y el Brigadier pionero de la organización del Estado

Gustavo J. Vittori

No pudo concretar en vida su persistente sueño de ver a las provincias del Río de la Plata institucionalmente integradas en un Estado federal, pero el brigadier general Estanislao López, gobernador de Santa Fe, tuvo la iniciativa de dar los primeros pasos en esa dirección a través de sucesivos pactos o tratados interprovinciales, y de brindar un ejemplo organizador en su provincia mediante la sanción del Estatuto Provisional de 1819, primera Constitución provincial en el ámbito de lo que, andando el tiempo, será la República Argentina.

López murió en 1838, siete años después de firmar el principal acuerdo preconstitucional. Tanto es así, que la noche del 20 de abril de 1853, durante la sesión que determina la continuidad del Congreso General Constituyente, Juan Francisco Seguí, convencional por nuestra provincia, en una decisiva intervención le recuerda al conjunto de los representantes reunidos en la sala mayor del antiguo Cabildo de Santa Fe, que se encuentran allí en virtud de lo establecido en el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, ratificado por el Acuerdo de San Nicolás de 1852, que lo declara Ley Fundamental de la República hasta tanto el Congreso Constituyente convocado en Santa Fe haga su trabajo. López ya no está, pero su presencia vibra en la letra del acuerdo y la determinación de la sede del Congreso. Por eso, luego será aludido como el legislador ausente.

Los primeros pasos

En 1819 López hace punta mediante la institucionalización constitucional de una Santa Fe autónoma. Frente a la amenaza de disgregación de las provincias antes contenidas por el Virreinato del Río de la Plata, el brigadier no pierde el tiempo. Hace lo que puede y lo hace en su terruño, porque era lo que estaba a su alcance. Así nace el Estatuto Provisional, que en su encabezamiento es explícito al respecto: “Queremos formar una República en el corto seno de nuestro territorio, fijar sistema a la posteridad y formar el código de nuestra dirección”.

Visto en perspectiva, el Estatuto no es una pieza jurídico-institucional de alto vuelo -así lo reconoce su propia denominación de Estatuto Provisional (y por lo tanto perfectible en el futuro)- pero es una obra valiosa porque inicia el camino que, con el correr de los años y las guerras, conducirá a la Organización Nacional.

Su texto de 59 artículos dispuestos en 9 secciones, no gasta tinta en grandes formulaciones filosóficas; su prosa retiene palabras, ideas e instituciones provenientes del antiguo sistema monárquico, y otras surgidas al calor de las revoluciones populares de la segunda mitad del siglo XVIII (Estados Unidos de Norteamérica y Francia). Declara a la religión católica, apostólica y romana fundamento primero de la provincia, pero incorpora el novedoso concepto de ciudadano (individuo libre, con derecho de participación política) exaltado por la Revolución Francesa, noción que en la teoría -pero no en la práctica- desplaza a la de vecino (afincado, poseedor de bienes e integrante de la jerarquía social urbana), propia del régimen monárquico español. Establece que todo americano es ciudadano, pero proscribe a los deudores ejecutados y a aquellas personas cuyas ideas y actos no hubiesen adherido al proceso independentista o a la causa de la autonomía provincial (lo cual es comprensible en la situación de guerra con España que afrontaban las provincias del Río de la Plata y de invasiones porteñas que padecía el territorio santafesino). En medio de estas crudas realidades, adquiere vigor la consciente “provisionalidad” del Estatuto.

Un texto a la vez antiguo y moderno

Su articulado es moderno respecto al crucial concepto de soberanía, que reside originariamente en el pueblo -que es quien concede el mando-, aunque delegada a un órgano representativo formado por siete electores (cuatro representan a los cuatro cuarteles o barrios de la ciudad de Santa Fe y tres a los departamentos de campaña: San José del Rincón, Coronda y Rosario). Aquí también, el núcleo electoral exhibe rémoras de origen colonial, aunque esta Asamblea Electoral será el embrión de la futura Sala de Representantes que, con el correr del tiempo, mutará hacia una moderna Legislatura.

El Estatuto es antiguo y moderno a la vez, nacido en la transición del sistema monárquico a una República aún endeble. El gobernador se llama caudillo y además del Poder Ejecutivo retiene porciones del Judicial ya que es el juez último para la revisión de determinadas causas. Pero su valor indiscutido fue, como dijimos, el de generar un cuerpo normativo ordenador en medio del caos político-institucional y en el umbral de la anarquía de los años 20. Esa vocación llevará a López a firmar todos los pactos preexistentes evocados por el preámbulo de la Constitución Nacional de 1853/60.

No hay duda, entonces, de que la figura de López está implícita en el texto constitucional que rige la vida de los argentinos, y de que su ensayo de 1819, a dos siglos de su sanción, es un precursor insoslayable del largo proceso de institucionalización de la Argentina moderna. Por eso, su memoria campea en el Parque de la Constitución Nacional que se erige a la vera del río Santa Fe.

Un parque que activa memorias para construir futuro

Producto de la continuidad de políticas histórico-culturales en un país que quiebra con frecuencia proyectos iniciados en un ciclo político cuando los gobiernos cambian de signo partidario, el parque temático dedicado a la puesta en valor de la Constitución, y a los valores del diálogo y la convivencia en una república democrática, salda una deuda con la historia y se convierte en una usina de ciudadanía. Le reconoce a Santa Fe su incontrastable participación en el lento proceso constitutivo de la Argentina, y a la vez convoca al país a profundizar el conocimiento de nuestra Ley Fundamental mediante un repertorio museográfico pensado para activar la experiencia del aprendizaje mediante estimulaciones diversas y efectivas.

En un predio de 17 hectáreas, del otro lado de la Avenida de Circunvalación, pero muy próximo al área histórica de la ciudad trasladada en el siglo XVII, el Parque corporiza el gran homenaje, tantas veces postergado, a la Constitución Nacional. Se levanta en la ciudad de Santa Fe, sede del Congreso General Constituyente de 1853, y de las convenciones reformadoras de 1860, 1866, 1957 y 1994, cuatro de las seis (las otras fueron las de 1898 y 1949), que introdujeron modificaciones de distinto calibre en el texto originario, y capital de la provincia signataria de la totalidad de los pactos preexistentes. Por añadidura, el lugar donde López nació y murió, y donde su memoria sigue irradiando el mensaje primordial de constituir el país.