https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 31.07.2019 - Última actualización - 7:35

7:34

La oferta del hatckback de Ford con estética aventurera para el Segmento B aumenta a 3 versiones, incorporando la SE y SEL AT, esta última con transmisión automática de 6 velocidades.

Más catálogos, con la posibilidad de caja automática El Ka Freestyle amplía su gama La oferta del hatckback de Ford con estética aventurera para el Segmento B aumenta a 3 versiones, incorporando la SE y SEL AT, esta última con transmisión automática de 6 velocidades. La oferta del hatckback de Ford con estética aventurera para el Segmento B aumenta a 3 versiones, incorporando la SE y SEL AT, esta última con transmisión automática de 6 velocidades.

El Nuevo Ka Freestyle agrega a partir del año modelo 2020 dos nuevos catálogos a esta familia de producto: SE de transmisión manual y SEL con transmisión automática.



La nueva versión Freestyle SE contará con el diseño exclusivo CUV de la versión presentada a mitad del año pasado. En el interior, cuenta con una nueva pantalla flotante de 7” con sistema de conectividad SYNC 3, compatible con Android Auto y Apple Car Play.



En tanto, al actual catálogo Freestyle SEL, se agrega la caja automática de 6 marchas y el Control de Velocidad Crucero, el cual le permite al conductor seleccionar la velocidad deseada, de esta manera el vehículo aplica la potencia necesaria para mantener esa velocidad. En las versiones SE, SEL de Freestyle se agrega levanta cristales con sistema One Touch Up and Down para todas las ventanillas y sistema Global Closing.



Con las nuevas incorporaciones en materia de catálogos, conectividad, confort, seguridad y potencia, el Nuevo Ka se posiciona como un producto ambicioso y renovado, que se diversifica y crece para que sus clientes estén más conectados, se sientan protegidos y disfruten del viaje.

Foto: Gentileza



La gama completa del catálogo Freestyle quedará comprendida de la siguiente manera:



Ka Freestyle SE: Motor 1.5 3C Ti-VCT 123 CV; Transmisión Manual; Dirección eléctrica; Suspensión elevada; Rack de techo funcional; Protector de umbral de la puerta; Llantas de aleación de 15”; Asientos de tela; Airbags frontales; Control de estabilidad y tracción; Asistente de arranque en pendiente; Computadora a bordo; Pantalla flotante de 7” con sistema de conectividad SYNC 3 compatible con Android Auto y Apple Car Play; 2 entradas USB iluminadas; Manijas exteriores color carrocería; Espejos exteriores color Gris; Luz de giro en espejo exterior; Sensores de estacionamiento traseros.



Ka Freestyle SEL MT: Al catálogo Freestyle SE, agrega: Airbags laterales; Airbags de cortina; Asientos mixtos de cuero y tela; Cámara de estacionamiento trasero; Alarma volumétrica.



Ka Freestyle SEL AT: Al catálogo Freestyle SEL, agrega: Caja Automática de 6 marchas; Control de velocidad crucero.