Tres parejas recorrieron la pista de ShowMatch. En una gala sin puntajes muy altos, La Chipi y Jorgito Moliniers tuvieron un tenso cruce con el BAR.

ShowMatch La "Chipi", el mejor puntaje del Súper Bailando

Con mucho por mejorar



La pareja que abrió la pista fue Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña, quienes hicieron una coreografía de “(I can´t get no) Satisfaction”, de The Rolling Stones.

“La coreo tuvo un poco de todo. Me gustaron algunas partes, pero Nico todavía no fluye en el baile. No me convenció”, apuntó el periodista en la tanda de devoluciones. “Me encantó la puesta en escena y la interacción entre todo el grupo. Nico se animó a estar al frente, y eso hay que destacarlo”, sostuvo Nicole (8). “Las chicas fueron tres huracanes y Nico estuvo mejor que en su gala anterior. Lo que sí, va a tener que estar a la altura de Flor, que es una topadora”, observó Florencia Peña (8). “Las tres chicas fueron un fuego. Nico todavía no baila, pero le voy a dar un voto de confianza”, comentó Marcelo Polino (4), que además pidió el BAR. Para Flavio Mendoza, la coreo “quedó como ahí” y la actuación de Nico fue “robótica”, pero mantuvo la nota. Laura Fidalgo vio la performance “bien técnicamente”, pero no la “mató”, así que también dejó el puntaje intacto. En tanto, Aníbal Pachano fue lapidario: “Más que bombas, las chicas para mí fueron tres chaski boom. El chico, que no baila, estuvo mejor. Punto para abajo”. Total: 19 puntos.

Entre la técnica y la emoción



Mariela “La Chipi” Anchipi y Jorge Moliniers fueron la segunda pareja de la noche, al ritmo de “The final countdown”, de Europe.

De Brito (voto secreto) encabezó la ronda de puntajes con elogios: “Me encantó. Después de lo que vimos antes, esto es Hollywood. Tienen una destreza increíble para bailar, son muy talentosos”. Nicole (9), amiga íntima de Jorgito, les dijo: “Fue un placer verlos. Fue espectacular. La coreo me volvió loca”. Flor (8) analizó: “Son virtuosos, pero sentí que no hubo emoción. No fue una mala performance, pero pueden estar mejor”. Y Polino (5) volvió a solicitar la opinión del BAR y coincidió con Flor: “Para mí también faltó emoción”. A su vez, Flavio consideró: “Les falta magia”. Jorgito acusó recibo y tuvieron un cortocircuito. “Técnicamente fueron cuatro bombas igual. Punto para arriba”, agregó Flavio. “A mí me pasó lo mismo. Técnicamente son perfectos, pero no me transmiten. Si sos artista, tenés que transmitir algo”, aseguró Laura, que mantuvo la nota. “Vos también sos fría bailando”, replicó Jorgito, ofendido. “A mí me harta esta energía negativa. Para mí estuvo aburrido. Punto para abajo”, completó Pachano. Total: 22 puntos.



No encuentra su mejor versión



En tercer y último turno, Matilda Blanco y su partenaire, Maxi Buitrago, realizaron una performance basada en el tema “Crazy little thing called love”, de Queen.

De Brito (voto secreto) le preguntó: “¿Quién se viste mejor? ¿Pampita o Nicole?”. Después de dudarlo, Matilda sostuvo: “Hoy, Nicole”. El periodista hizo un pedido de BAR y le bajó el pulgar a la coreo: “No me gustó nada. Fue todo desprolijo”. Nicole (7) señaló: “En comparación con el ritmo anterior, vi mejor a Matilda. Pero tiene que explotar más. La coreo estuvo correcta, pero nada más”. Flor (7) tuvo una mirada parecida: “Me encanta que Matilda venga en son de paz. Tiene que sacarse la maestra ciruela y soltarse más al bailar. Hay que sacar la perra de adentro”. Polino (3), en cambio, le pidió que siga con su personaje y fue sincero: “No me gustó”. En representación del BAR, Flavio fue indulgente: “No estuvo mal. Mantengo la nota”. A Laura le gustó y también mantuvo la nota, en tanto que Pachano le recomendó a la coach, Barby Majule, que no exponga tanto a Matilda, y restó una unidad. Total: 16 puntos.

