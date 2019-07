https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con presencia de Pierotti, jugador de Colón, el seleccionado argentino de fútbol comenzará su participación en el amistoso internacional de España, cuando enfrente a Mauritania.

Defiende el título El Sub 18 debuta en el torneo de L´Alcudia

Con presencia de Pierotti, jugador de Colón, el seleccionado argentino de fútbol comenzará su participación en el amistoso internacional de España, cuando enfrente a Mauritania.

El partido se disputará desde las 17 de nuestro país en el estadio Municipal Els Arcs de L'Alcudia, sede del tradicional torneo juvenil.



El representativo argentino, dirigido por Esteban Solari, defenderá el título que obtuvo en la última edición el equipo que condujo el actual entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni.



A diferencia del año pasado, Argentina no viajó con el sub 20 y presentará un plantel con 22 juveniles sub 18 que estarán bajo la conducción de Solari, hermano de Santiago (ex DT de Real Madrid) y ayudante de campo de Fernando Batista, quien está en Perú con el seleccionado sub 23 que participa de los Juegos .



Luego del debut ante el conjunto africano, Argentina enfrentará a España, el viernes 2; Rusia, el lunes 5; y cerrará con Bahrein, el martes 6. Los primeros dos clasificados jugarán la final el jueves 8 de agosto.

