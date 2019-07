https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 31.07.2019 - Última actualización - 9:40

9:37

A la Superliga seguirán dos ascensos

La Primera Nacional tendrá dos descensos

La ex B Nacional, que se iniciará el 17 de agosto, tendrá finalmente dos descensos y no cuatro como se había especulado.

Foto: Twitter Tigre



