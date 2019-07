https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Palo Olvier: "con Urtubey, no"

Filtrado. Si bien Miguel Lifschitz fue uno de los promotores de la fórmula de Consenso Federal, varios sectores del Frente Progresista que no van a militar por la dupla Lavagna - Urtubey.

En los distintos sectores que conforman el Frente Progresista en la provincia siguen los cuestionamientos a la fórmula de Consenso Federal que integran Lavagna - Urtubey y que tuvo al actual gobernador, Miguel Lifschitz como uno de los constructores. El primero que se quejó fue el diputado socialista Eduardo Di Pollina y que obligó a un pronunciamiento de la conducción nacional del Partido Socialista en apoyo a Roberto Lavagna. Otro que dijo que no votará ni militará esa fórmula es el diputado radical Fabián Palo Oliver quien integra un nuevo espacio en su partido conocido como Radicales en el Frente. La definición del ex intendente santotomesino fue drástica: “Hemos decidido no acompañar esa candidatura. La lista de diputados es una buena lista, pero no vamos a militar por la campaña de Lavagna - Urtubey”. El Litoral | política@ellitoral.com