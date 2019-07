https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Rafael Gutiérrez: "no hay por qué cambiar"

Filtrado. El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe sostuvo que el cambio de gobierno provincial no tiene que influir en el Poder Judicial.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia santafesina Rafael Gutiérrez. Foto: Pablo Aguirre



“La Justicia es un poder independiente que sigue su marcha y funcionamiento. El cambio institucional es un tema propio de la democracia”. Las declaraciones del ministro de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Rafael Gutiérrez, en un medio radial del sur de la provincia desconcertaron a algunos observadores, pero no tanto a otros. La posibilidad de que se produzcan cambios en el Alto Tribunal venía siendo mencionada desde hace tiempo, en función de los distintos escenarios posibles tras el resultado electoral. Lo cierto es que ni por entonces los candidatos, ni actualmente el gobernador electo, dejaron entrever intención alguna de avanzar en ese sentido. Pero también lo es que al menos dos de los integrantes del cuerpo podrían tener la intención de jubilarse en el corto plazo, generando las vacantes para un recambio parcial. Y ahí sí, las especulaciones ya comienzan a desatarse. Por lo pronto, Gutiérrez dejó sentado que “los cargos tanto de los ministros como de los jueces y los miembros del Ministerio Público no tienen por qué cambiar, y si cambian que sea para mejor, no para peor”. El Litoral | política@ellitoral.com