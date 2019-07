https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 31.07.2019 - Última actualización - 14:15

14:10

Curadas por el propio director Spotify lanza un listado con canciones de las películas de Tarantino

La plataforma Spotify lanzó “Film & TV Favorites”, un listado de temas curados por el director Quentin Tarantino, que compendia gran parte de las canciones utilizadas en recordadas escenas de sus películas.





“You never can tell”, de Chuck Berry; “Sons of a preacher man”, de Dusty Springfield; y “Surf rider”, de The Lively Ones, incluidas en “Tiempos violentos”; “Satisfied Mind”, de Johnny Cash, que suena en “Kill Bill 2”; y “Apple Blosson”, de The White Stripes, que integró la banda sonora de “Los 8 más odiados”, son algunas de las canciones que integran este listado.





El lanzamiento incluye un podcast con el audio de la reciente entrevista que el director concedió a la revista Rolling Stone con motivo del lanzamiento de nueva película “Once upon a time... in Hollywood”.