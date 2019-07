Buscan prohibir el cigarrillo electrónico en lugares cerrados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Conseguir un cigarro electrónico en Tucumán es relativamente fácil. Los establecimientos los ofrecen sin atender la advertencia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que desde 2011 anunció su venta como ilegal.

El legislador provincial Claudio Viña presentó ante sus pares una iniciativa en la que se pretende reformar la Ley Antitabaco y prohibir el uso de vaporizadores o de cualquier elemento que se utilice para inhalar tabaco en lugares cerrados.

"La iniciativa es modificar la vieja ley 7575. Lo que buscamos es cambiar que dicha ley no se refiera solo al cigarrillo convencional. Ahora queremos agregar que no se use el vaporizador o los narguiles para continuar con la protección que se merece todo ser humano, y más todavía aquel no fumador que en otro momento debía convivir inhalando productos tóxicos en los bares u oficinas", contó Viña en "Buen Día", el matutino de LA GACETA.

El legislador, además, dio detalles sobre el peligro del vaporizador. "El hecho de la no toxicidad que tiene el cigarrillo electrónico se ha ido desvirtuando. Se supo con el tiempo que produce otro tipo de tóxicos, agregado que la batería también es peligrosa. La Anmat ha prohibido su venta y su utilización, pero no lo tenemos en cuenta. Tampoco se ha probado que estas cosas te hacen dejar de fumar", agregó.

"Los legisladores han prestado su conformidad y hoy se tratará en la Comisión de Adicciones", cerró Viña.

