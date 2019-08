La querella en la causa Brenda Requena no descarta la participación de un tercero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 31.07.2019 - Última actualización - 19:17

19:16

La joven sanjuanina fue hallada muerta, carbonizada y semienterrada en una zona rural. Ahora, intentan determinar si alguien ayudó a su asesino.

Diego Álvarez se encuentra detenido en San Juan en calidad de sospechoso por el crimen y ocultamiento posterior del cuerpo de su esposa, Brenda Requena. Los abogados de la famlia de la víctima intentan determinar si actuó solo o recibió ayuda de un tercero.

La defensora oficial Mónica Sefair es la abogada de la familia de Brenda Requena, quienes se han constituido como querellantes en la causa y si bien aun no han tomado contacto con el expediente, no descartan absolutamente nada.

En comunicación con Claridad en las Noticias -Primera Edición-, la defensora oficial y abogada de la familia de Brenda Requena, Mónica Sefair, confirmó que han sido aceptados como querellantes en la causa que investiga el femicidio de la joven donde el único sospechado es su esposo, Diego Álvarez.

«Nos han admitido como parte querellante con la familia de Brenda. Aún no hemos tenido acceso a la causa, porque Álvarez no ha sido indagado. Una vez que eso suceda, podré evaluar lo que hay en el expediente, que se inicia como búsqueda de persona y ha tenido varias mutaciones, pasando por distintos juzgados. Una vez que tenga acceso al expediente, ahí elaboraremos la estrategia definitiva. Los familiares de Brenda están convencidos que Álvarez fue quien mató a Brenda, y no salen de su sorpresa y asombro. No tienen dudas de que él ha sido quien la ha dañado», destacó Sefair.

Por otro lado destacó que no descartan nada, afirmando Sefair que «lo que es llamativo es que Álvarez haya ocultado el cuerpo solo, de ahí surge la posibilidad de la participación de una o más personas. En esta situación, donde aún hay dolor y asombro, todos y ninguno son sospechosos».

