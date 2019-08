El incendio de más de 33 mil hectáreas de Siberia ya es visible desde el espacio

Unas 33.200 hectáreas de Siberia fueron afectadas por incendios forestales y al menos 745 focos se mantienen activos informó hoy la Agencia Forestal Federal de Rusia, mientras que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) atribuyó a factores climáticos los siniestros que se desarrollan también en Groenlandia y Alaska.



A través de un comunicado publicado en la página web de Naciones Unidas, la OMM advirtió que la devastación ecológica masiva causada por los incendios en Siberia ya impactó en la calidad del aire por cientos de kilómetros y que el humo "se puede ver claramente desde el espacio".



El organismo meteorológico internacional señaló que sólo en este mes, las emisiones de estos eventos naturales alcanzaron las 75 megatoneladas de dióxido de carbono.



"Al quemar la vegetación, los incendios también reducen la capacidad de la biosfera para absorber dióxido de carbono. La acción contra el cambio climático, por el contrario, necesita expandir esta capacidad", dijo Oksana Tarasova, jefe de la División de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente de la OMM.



A medida que la ola de calor en Europa se extendió hacia Escandinavia y Groenlandia se aceleró la tasa de derretimiento de la capa de hielo que ya estaba por encima del promedio.

Hundreds of #wildfires have broken out in #Siberia, some of which can be seen in this 28 July @CopernicusEU #Sentinel3 image. Almost 3 million hectares of land are estimated to have been affected, according to Russia’s Federal Forestry Agency. Read more: https://t.co/7ojjCRaqrc pic.twitter.com/6wnw6Cq8wk