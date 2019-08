https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 31.07.2019

22:55

Tribuna de opinión (por Marcos Centeno) El museo es del pueblo

Por Marcos Centeno

He leído en El Litoral del 19 de julio pasado la nota titulada “Rosa For Ever”, tropezando a cada paso con expresiones como: “... compartimentos disciplinares estancos... organizar activaciones... apuesta curatorial... poli, multi y trans... vivificantes... visibilidades...”, con la repetición engolosinada de la palabra “formato” y otros escollos similares. Mi conclusión fue que el estilo de la nota condice ciertamente con ese “arte de avanzada” en verdad perimido, repetitivo, anacrónico, basado en la demagogia del “todo vale” que pretende elogiar. Baste recordar que tirar contra las paredes todos los cuadros que tiene un museo o apretujar todas las esculturas era lo que hacían los museos al inicio de su historia, cuando se remitían a ser un acopio de obras sin criterios de exposición. En suma, los elogios de la nota al Salón de Mayo 2019 y a la muestra “Museo Tomado” se transforman en lo contrario si uno sabe atender a sus neologismos, jerga y fealdades estilísticas.

En ese sentido el título de la muestra, “Museo Tomado”, es explícito: un grupo de gente (con mal gusto, a juzgar por la forma de expresarse de quienes defienden o forman parte de ese grupo) se ha adueñado del mejor museo de la provincia, propiedad que, vale recordar, ha sido donada al pueblo, que es del pueblo.

El título mismo de la nota “Rosa For Ever” merecería un análisis. Quisiera solo preguntar por qué no llamamos a nuestro museo con la misma precisión que, por citar ejemplos cercanos, al Castagnino o al Estevez. Viene al caso una anécdota que le sucedió a un amigo con uno de los jóvenes guías que intentan explicar con palabras las obras que no hablan por sí mismas en los últimos Salones de Mayo. Mi amigo señaló el nombre que está sobre uno de los muros del museo y preguntó: “¿Usted sabe quién era Luis León de los Santos?”. El joven guía respondió que no. Mi amigo, de altruista alma sarmientina, insistió: “¿No le gustaría saberlo?”. El joven, ahora con sincera mueca de hartazgo se alzó de hombros: “No, ¿para qué?”.