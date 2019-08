"Coriolano" llega a la 3068

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La obra dirigida por Jorge Eines y estrenada en abril, presentará nuevas funciones los fines de semana de agosto. Inspirada en la obra de William Shakespeare, según los realizadores “interpela a la política de nuestros tiempos”.

La obra teatral “Coriolano. Hay un mundo en cualquier parte” volverá a escena en la ciudad de Santa Fe tras su estreno en abril. Será a través de una serie de funciones que se desarrollarán los fines de semana de agosto en La 3068 (San Martín 3068). Puntualmente, los domingos 4 y 18 a las 20 y los sábados 24 y 31 a las 21. Se trata de un proyecto dirigido por el maestro de actores Jorge Eines, protagonizado por Octavio Bassó y Camilo Céspedes, que toma como base la tragedia escrita por William Shakespeare para desarrollar una aguda mirada sobre la política de nuestros tiempos.

En la puesta “hay un pueblo que muere de hambre, mientras los políticos luchan por el poder y un hombre, que en su ambición dice lo que siente, con orgullo y sin piedad. Se trata de una de la últimas tragedias del dramaturgo inglés, un texto poco conocido que aborda temáticas como poder, la democracia, la lucha de clases, la tiranía, la soberbia y la humildad. Es decir, la política en todo su esplendor”, plantean los propios realizadores.

Buscar al personaje

El actor Octavio Bassó, intérprete en obras como “Pisar el palito”, “La colección” y “Subsuelo”, encara uno de sus mayores retos artísticos en la obra dirigida por Eines. Al reflexionar sobre la obra, sostiene que Coriolano representa a toda persona que se encuentra en un cambio fundamental en su vida, de cara a una decisión que cambiará para siempre el destino de su propia vida. “Es un hombre que debe realizar el pasaje del abuso del poder que ejercía como militar, con toda la carga ideológica que esto tiene, a obtener el poder por medios democráticos y utilizarlo para el beneficio del pueblo y no para satisfacción de su propio narcisismo. Pero...falla, todo el tiempo falla, ya que no es parte de la política para el pueblo sino de una política que se usa para beneficios personales. Coriolano no puede pensar en el otro sino que lo que pulsa en su interior es satisfacer sus deseos de decir y hacer lo que piensa aunque eso lo lleve a su propia catástrofe y en consecuencia a la de todo su pueblo”, explica el actor.

Bassó asegura que todas esas conjeturas respecto al personaje las descubrió en el curso de los ensayos. “Al empezar a trabajar este texto no tenía en claro quién era Coriolano y cómo iba a hacer para interpretarlo. Pero fue en cada ensayo que el texto puesto en el cuerpo me iba revelando detalles de los mas íntimos de Coriolano. Fue un gran desafío ponerle el cuerpo a este texto, a esas palabras ya que así como Coriolano puede ser el que salve a un pueblo de la desgracia es el mismo que puede llevarlo a su destrucción social, cultural y política. Es un personaje sumamente complejo, atravesado por conflictos éticos y morales que son muy difíciles de abordar en cuanto a lo interpretativo pero el ensayo y el equipo de trabajo han hecho que la construcción sea un verdadero placer. Quizás Shakespeare pensó otro Coriolano, nosotros construimos el Coriolano atravesado por nuestro tiempo”, detalló.

El trabajo junto al director

Con un pasado como futbolista que lo llevó a jugar en la primera de Unión de Santa Fe y hasta en Europa, Bassó llegó al teatro hace varios años y desarrolló diversas experiencias. Una vez dentro de ese mundo, conoció en 2012 a Jorge Eines, maestro de actores, director y un pedagogo de la técnica actoral con ocho publicaciones, radicado en España. “Siempre hemos estado en contacto a través de sus seminarios o de conversaciones. Habíamos dejado plasmado el interés de trabajar juntos en un proyecto pero la distancia y otras variables no lo habían hecho posible. Hasta que en un seminario el texto de Coriolano se puso en escena y ahí empezamos cranear el proyecto. Es un privilegio para haber podido concretar este encuentro con él y sobre todo en Santa Fe y haber podido reunir un extraordinario equipo creativo” sostiene Bassó.

“Con él en el ensayo todo cobra otro sentido, su técnica de trabajo se basa en la libertad máxima hacia el actor y el equipo artístico, todos suman su potencial y el arma, construye, deconstruye y vuelve a armar a partir del trabajo de los actores y el equipo. Su técnica se basa en la acción, objetivo, contexto, texto y contingencia, estos ejes son los que todo el tiempo acompañan el trabajo y hacen que la creación este amaprada en un proceso técnico y ético”, finaliza.

Equipo

Nidia Casís forma parte del proyecto como asistente de dirección, Lucía de Frutos y Diego Julián López, estuvieron a cargo del diseño y realización de escenografía, vestuario e iluminación. Al grupo se suman Emmanuel Caram en el diseño de las piezas gráficas y Julieta De Lorenzo, en fotografía y video.