Video: El golazo de Pedro que se hizo viral

Chelsea derrotó 5 a 3 al RB Salzburgo y un golazo del delantero Pedro, ex Barcelona, se volvió viral en las redes sociales.

A los 11 minutos del segundo tiempo, cuando los ingleses ganaban 3 a 1, una buena combinación entre el juvenil Abraham y Barkley finalizó con el golazo de Pedro.

Además del gol del ex Barcelona, marcaron para el Chelsea Christian Pulisic (x2), Ross Barkley (penal) y Michy Batshuayi.

Para el RB Salzburgo convirtieron Jerome Onguéné y Takumi Minamino (x2).

As we couldn’t describe @_Pedro17_’s incredible goal, we got the man himself to do it! 🤩#RBSCHE pic.twitter.com/ITGyneQAOG