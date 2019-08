La Armada ratificó que el "Sobral" se donará a la ciudad como buque museo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este medio había adelantado el año pasado que el Ara Alférez Sobral iba a ser cedido a Santa Fe (hoy está inactivo en Mar Del Plata). El trámite se demoró porque restan terminar trámites administrativos, resolver su preparación operativa y el traslado por remolque. En esta capital se utilizará para divulgación histórico-educativa.

El 22 de agosto de 2018, El Litoral adelantaba que el Aviso Ara “Alférez Sobral”, un navío heroico que participó en la guerra de Malvinas, iba a ser donado a la ciudad capital como buque museo, y que sería destinado para fines de divulgación educativa e histórica. El tiempo transcurrió y en el interín pasaron varias cosas, entre otras el hallazgo del Ara San Juan, hecho que tuvo repercusión internacional. Con todo, los trámites para trasladar a esta capital el “Sobral” quedaron en el tintero.



No obstante, fuentes de la Armada Argentina ratificaron a este medio que el Ara Sobral, con sus casi 44 metros de eslora y 10,3 metros de manga, será donado a la ciudad. “La autorización correspondiente ya está, el buque está asignado para su donación a Santa Fe. Resta transitar un camino administrativo”, indicaron a El Litoral desde relaciones institucionales de la Armada.



“Ya está tomada la decisión de ceder (el buque) a Santa Fe. Ocurre que el camino del trámite administrativo tiene sus tiempos. También debe pasar por Jefatura de Gabinete de la Nación”, indicaron. Las gestiones también son traccionadas por el Centro de Ex Combatientes de la ciudad, “que es uno de los más activos del país”, admitieron.



En ese tiempo administrativo que debe esperarse para que la capital tenga su buque museo hay otros dos factores: uno, su alistamiento; dos, su traslado, que debe ser por remolque (el navío está inactivo en la sede de la Armada de Mar del Plata. El alistamiento es la preparación del buque: “Hay cosas que no se pueden donar, como elementos de comunicaciones o armamento específico (municiones) que deben ser retirados”, explicaron desde la Armada.



Traslado



El traslado es otro de los temas que se debe hablar con el Centro de Ex Combatientes y el Municipio local. “Es muy costoso. El buque es de gran tamaño, deben hacérsele una serie de controles técnicos y operativos, y sería no por vía acuática sino a través de un remolque (por vía terrestre)”, agregaron. Entonces, trasladar el buque desde Mar Del Plata a Santa Fe y su lugar final (que aún no está confirmado) es otra de las cosas a resolver.

“Antes de noviembre representantes de la Armada irán seguramente a la ciudad para hablar con las partes involucradas (Centro de Ex Combatientes y Municipio) para plantearles la situación y afinar el traslado. No habría inconvenientes con el cambio de las autoridades municipales”, sostuvieron.

“La decisión (de donar el buque Sobral) está tomada. Resta llevar adelante los trámites operativos para la preparación de la unidad. También se deberá resolver su traslado (por remolque) desde Mar Del Plata hasta Santa Fe”, dijeron las fuentes de la Armada a El Litoral.