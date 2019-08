https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 01.08.2019 - Última actualización - 11:21

11:19

Habrá audiencia en el Ministerio de Trabajo

Despidieron a 17 trabajadores de la obra de la Ruta Provincial 1

Desde la Uocra informaron que recibieron un telegrama de despido y no hubo ningún tipo de diálogo con la empresa. Los empleados que quedaron, poco más de 60, hicieron una asamblea y pedirán que se aclare la situación. Los trabajos no tendrían riesgo de paralizarse.

Foto: Mauricio Garín



Habrá audiencia en el Ministerio de Trabajo Despidieron a 17 trabajadores de la obra de la Ruta Provincial 1 Desde la Uocra informaron que recibieron un telegrama de despido y no hubo ningún tipo de diálogo con la empresa. Los empleados que quedaron, poco más de 60, hicieron una asamblea y pedirán que se aclare la situación. Los trabajos no tendrían riesgo de paralizarse. Desde la Uocra informaron que recibieron un telegrama de despido y no hubo ningún tipo de diálogo con la empresa. Los empleados que quedaron, poco más de 60, hicieron una asamblea y pedirán que se aclare la situación. Los trabajos no tendrían riesgo de paralizarse.