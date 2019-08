https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 01.08.2019

Luego de denuncias de los damnificados

La Defensoría del Pueblo alertó al Banco Nación y al BCRA por descuentos no autorizados a clientes de Villa Gobernador Gálvez

Se trata de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y planes sociales que denunciaron que los saldos de sus cuentas disminuyeron por descuentos de entidades que ellos no aprobaron. El defensor requirió a los organismos que se subsane la situación y se realicen acciones para evitar que se repita en el futuro.

