https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 01.08.2019

15:28

Ahora es oficial: el desequilibrio fue de $ 10.500 millones en el primer semestre, aunque el ministro Saglione relativizó esa cifra. De todas formas, para los enviados del gobernador electo “no hay pesada herencia” a nivel provincial.

Definición sobre la cláusula gatillo: decide Lifschitz El equipo de Perotti teme recibir un déficit de $ 21.000 millones Ahora es oficial: el desequilibrio fue de $ 10.500 millones en el primer semestre, aunque el ministro Saglione relativizó esa cifra. De todas formas, para los enviados del gobernador electo “no hay pesada herencia” a nivel provincial. Ahora es oficial: el desequilibrio fue de $ 10.500 millones en el primer semestre, aunque el ministro Saglione relativizó esa cifra. De todas formas, para los enviados del gobernador electo “no hay pesada herencia” a nivel provincial.

La segunda reunión de transición entre el gobierno saliente y el electo mantiene todas las formalidades y la confianza que el traspaso de la cosa pública requiere.



Los representantes que eligió el gobernador electo Omar Perotti se retiraron satisfechos, con información (que aún resta en parte completar), aunque marcaron diferencias con la gestión actual respecto del desequilibrio fiscal santafesino.



Mientras que para el gobierno de Miguel Lifschitz el déficit que sufren las cuentas provinciales es producto de la crisis económica argentina, para los hombres que hablaron por Perotti esa realidad explica solo una parte del desequilibrio. También señalaron el crecimiento del gasto corriente como un producto de la actual gestión.



De todas formas, rechazaron cualquier definición alarmista o que condicione el diálogo. “No lo pondría en esos términos”, dijeron ante la expresión “pesada herencia” que un periodista usó en su pregunta.



A solas estuvieron -durante dos horas- con los ministros de Gobierno, Pablo Farías y de Economía, Gonzalo Saglione, los senadores justicialistas Alcides Calvo y Armando Traferri; los diputados Leandro Busatto y Roberto Mirabella; el ex ministro Coordinador durante la gestión de Jorge Obeid, Rubén Michlig; y la actual diputada nacional Silvina Frana, en representación del sector de María Eugenia Bielsa.



Definiciones



Contra lo que loes cronistas imaginaron, quien brindó explicaciones económicas fue el diputado Mirabella, mientras que de las políticas se ocupó Michlig.



En tono de broma, ambos dijeron que era el senador provincial Alcides Calvo (PJ-Castellanos) el “encargado de dar los nombres” del futuro gabinete por el que les preguntaron los periodistas. Entre risas, los tres explicaron que por ahora no los hay.



“Nos vamos conformes con la reunión, fue buena. Lo que les planteamos es que nosotros no queremos confrontar con lo que nos van a dejar, sino coincidir con el diagnóstico de la realidad que vive hoy la provincia”, dijo Mirabella.



Confirmó que el equipo del gobernador electo tenía “esa cifra”, cuando un periodista le preguntó sobre el déficit de $ 10.500 millones que se transmitió en la reunión. “Ahora es una información oficial”, explicó el diputado.



Respecto de “¿qué se debería ajustar?” para enfrentar ese déficit, agregó: “Lo que nosotros estamos evaluando es cómo evoluciona esto, porque no es lo mismo estos últimos dos años que los próximos dos. Vemos que la situación económica se agrava, tenemos ya 15 meses de caída económica y esto a repercutir en la recaudación provincial, tantos en los ingresos propios como en las transferencias”.



Respecto del défict de los primeros 6 meses, afirmó: “Uno supone que en diciembre podría llegar al doble”, es decir, 21 mil millones de pesos.



“Esto no es para alarmarse, pero es en lo que hay que ponerse de acuerdo con el gobierno que está terminando. Ellos tienen la responsabilidad hasta diciembre”, subrayó. “Estamos preocupados, es una situación que lógicamente en los próximos seis meses no va a cambiar: empeora o sigue igual... Pero sabemos que no va a mejorar”, explicó.



Sueldos



“Nosotros queremos comenzar a gobernar y que no esté afectado el funcionamiento del Estado, en cuanto al pago de los sueldos o las licitaciones adjudicadas que están en marcha”, dijo Mirabella.



Sobre la aplicación de la cláusula gatillo, ante una pregunta afirmó: “Está claro que le corresponde a los actuales funcionarios evaluarlo, el acta firmada dice que en agosto se debe evaluar el comportamiento del Presupuesto, de la recaudación y de la inflación, razón por la cual según la evaluación que haga la provincia será la decisión que se tome. Somos muy respetuosos de su decisión. Esperamos que sea a partir del comportamiento de estas variables”. Cuando la pregunta fue si el equipo de Perotti hará “alguna sugerencia” sobre la aplicación o no de la cláusula gatillo, la respuesta de Michlig fue un tajante “no”. Pero luego agregó: “Nosotros coincidimos con la evaluación que hace el gobierno de las variables económicas: queda claro que hubo una caída de la recaudación y un crecimiento del gasto corriente por arriba de ese valor, y que la proyección es idéntica en el próximo semestre”.



Iapos y la Caja



Respecto de si el próximo gobierno piensa que el actual incurre en “gastos desmedidos”, el hombre de confianza del gobernador electo resumió: “es una mezcla de cosas: objetivamente tiene que ver con una falta de transferencias, que ya no están, ya no vienen el fondo sojero, los subsidios al transporte y a la energía eléctrica, pero hay también cuestiones que tienen que ver con la gestión del Estado. Es verdad que hay razones macroenómicas para el déficit, pero también hay otras que tienen que ver con la gestión”.

Del Iapos dijo que “es una situación bastante delicada que tiene la obra social, lo mismo que la Caja de Jubilaciones, son aspectos que tienen que ver con el gasto corriente y no escapan a esta realidad”. Más tarde, Michlig confirmó que en la Caja se pierden “mil millones de pesos mensuales, según lo que indica la proyección y depende en gran parte su financiamiento por lo que la Nación transfiere. Hay una deuda pendiente del año pasado y de los anticipos para este año que podrían amortiguar el défict”.



>>> El cálculo del gobierno

“El déficit que tenemos que tener en cuenta para este primer semestre del año es de 7 mil millones de pesos”. La afirmación del ministro de Economía Gonzalo Saglione pareció confrontar abiertamente con lo sostenido por los representantes de Omar Perotti, al término de la misma reunión.

Pero el funcionario -que informó sobre la reunión junto al ministro de Gobierno Pablo Farías- relativizó la trascendencia de esa discrepancia, y la cifró en cuestiones contables. “Eso se explica porque todavía no ingresó el aporte que Nación tiene que hacer al déficit de la Caja de Jubilaciones”, sostuvo.

Ante la insistencia periodística, precisó más los cálculos. “El déficit contable efectivamente es del orden de los 10.500 millones, pero ahí no se computan los recursos que nos quedaron sin aplicar del ejercicio 2018. En 2018 tuvimos un superávit de algo más de 2 mil millones, que se pasaron a este año y no se computan como recurso, aunque sí como gasto. Por eso ese número de 10.500 es artificial en ese sentido. Además, tampoco se computan los recursos que la provincia efectivamente recibió en materia de financiamiento externo de obras, de organismos internacionales. Que son recursos que ingresaron, pero que técnicamente no se registran como tales”.



>>> Contratados

Sobre los empleados contratados, Mirabella afirmó que “lo conversamos, está dentro de la comisión técnica que lo está discutiendo con los sindicatos y queremos ir haciendo una análisis de dónde están, cuántos son, de qué duración son esos contratos”, expresó. Respecto del número total de contratados, dijo que todavía no hay información oficial. “Nos dijeron que quieren ir viéndolo a medida que tengan un relevamiento de cada ministerio”, dijeron.

El Litoral