Del "punto de oro" en Racing a cambios que se veían venir

Jueves 01.08.2019

Unión volverá al esquema “madre” (4-4-2) y podrían darse dos o tres cambios de nombres, al menos, en la alineación titular. Se ultiman los detalles para las habilitaciones de Cavallaro y Bou.

Pasó el debut, se logró un buen resultado y la estrategia de Madelón fue óptima para conseguir ese propósito. “No es el Unión que nos gusta ni que queremos”, dijo el técnico luego del partido, seguramente para dejar en claro y sin margen para la duda, que el Unión que se vio en el cilindro —defensivo y contragolpeador— no será el que, por ejemplo, jugará el domingo en el debut como local.

Serán siete, en definitiva, las caras nuevas que tendrá Unión en esta temporada —al menos hasta que se reabra el libro de pases en el verano— y sobrevuela un indisimulable conformismo en la dirigencia y el cuerpo técnico. Ya Madelón lo deslizó, cuando dijo que no tiene excusas y que el equipo debe funcionar. Quizás el primer partido no haya sido un parámetro definitivo, porque se lo afrontó con ausencias notorias y con jugadores que, en el futuro, serán titulares y no lo fueron ante Racing. Pero si algo se destaca es que el mercado fue productivo y por eso hay ilusiones fundadas en torno a lo que pueda ocurrir en esta Superliga.

Será el único torneo que afrontará Unión hasta el año que viene, ya que el equipo ha quedado eliminado de las otras competiciones: Copa Sudamericana, Copa Argentina y Copa Santa Fe. Eso sí, el armado de este plantel se hace con la previsión de que ya está clasificado para la Sudamericana del año que viene.

También es cierto que se fueron jugadores importantes. Unión vendió por más de 6 millones de dólares y se alejaron jugadores titulares como Bruno y Mauro Pittón, Zabala y Fragapane, a quiénes se debe sumar Emanuel Brítez, que era propiedad de la institución y fue cedido de manera definitiva.

Con Moyano, Milo, Bonifacio, Jalil Elías, Carabajal, Cavallaro y Bou se cierran las persianas en el rubro incorporaciones. Algunos de ellos ya debutaron y otros podrían hacerlo el fin de semana, caso Walter Bou, que probablemente tenga la posibilidad de jugar y desde el arranque, ya que es un jugador que llega para reforzar un sector imprescindible (la ofensiva) y además es un viejo anhelo de Madelón, que lo quiso traer a principios de este año.

Varios cambios

Más allá del conformismo y de lo que el propio Madelón calificó como un “punto de oro” en Avellaneda, habrá modificación de esquema y de nombres para el encuentro del domingo ante Defensa y Justicia.

Es un hecho que Madelón parará un 4-4-2 y abandonará el 5-4-1 que utilizó en el cilindro. De ahí se desprende que saldrá Blasi del equipo y que esa posición defensiva se trasladará a sumar una en ataque.

Troyansky-Bou o Bou-Mazzola serían las alternativas que barajaría el entrenador, al que le quedan todavía algunos entrenamientos para terminar de definirlo, aunque posiblemente ya lo tenga en su cabeza.

Otra modificación se dará en el mediocampo, con el retorno a la titularidad de Nelson Acevedo. ¿Saldrá el uruguayo Méndez?, ¿continuará Bonifacio como titular por el sector derecho?, son las preguntas que por el momento no tienen respuesta. Desde ya que Elías y Carabajal son nombres que mantendrán firmemente su lugar entre los once titulares.

De lo que no hay dudas es que Moyano continuará en el arco y que Peano tendrá que esperar su oportunidad, ya que la actuación del ex arquero de Gimnasia ha sido relevante y clave en el cilindro. Más allá de que la idea original de Madelón era brindarle la oportunidad a Peano para que comience como titular el campeonato, la lesión sufrida por el arquero le postergó esa posibilidad y ahora tendrá que esperar. El resto de la línea defensiva tampoco tiene misterios: Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli y Corvalán serán los integrantes de la línea de cuatro para recibir al último subcampeón.

Detalles

Respecto de las habilitaciones, hay jugadores que ya debutaron y sólo resta que se terminen de ultimar los papeles de las últimas dos incorporaciones. Seguramente, tanto Walter Bou como Juan Ignacio Cavallaro (que llega al club a préstamo por un año), estarán “legalizados” para integrar el plantel que concentrará el sábado para aguardar el partido en el inusual horario de las 11 de la mañana del domingo, en el 15 de Abril.

El uruguayo Javier Méndez tuvo un correcto desempeño en Avellaneda pero habrá que ver si logra mantener la titularidad. Acevedo volverá al equipo y es uno de los candidatos a salir. Foto: Matías Nápoli

Un rival ofensivo

Mariano Soso, el entrenador de Defensa y Justicia, relativizó la derrota en el debut ante Independiente y se mostró ilusionado para los partidos que se vienen.

“Sentimos el fútbol de carácter ofensivo. Estamos conformes con quienes han llegado. Se han ido jugadores importantes. Es tarea nuestra que la adaptación se de con la mayor rapidez posible”, señaló Soso, quien en la semana sumó otro refuerzo: Neri Cardozo.

“Inicialmente arrancamos con línea de 3, con dos laterales que buscaban tomar adelante a los extremos rivales”, aseguró, al referirse al equipo que puso ante Independiente.

“Con los cambios buscamos quebrar a la defensa rival por afuera. El equipo mostró rebeldía y valentía. Esto recién comienza”, finalizó.

La única diferencia en el partido llegó a la media hora del juego con el gol del “Tucu” Palacios (ex Unión). El delantero recibió un centro del defensor Jorge Figal, sacó provecho del resbalón que sufrió Marcelo Herrera y definió rápido ante el achique de Ezequiel Unsaín. Disparo violento que sirvió para decretar el 1-0 definitivo a favor del Rojo.