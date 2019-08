Cancelan el festival de música Woodstock en Estados Unidos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La anulación de Woodstock 50 se produce a solo 15 días del esperado evento, que tenía previsto celebrarse entre el 16 y 18 de agosto, y después de que varios artistas anunciaran que no acudirían.

El cofundador del festival de Woodstock original, Michael Lang, anunció este miércoles (31.07.2019) la cancelación definitiva del evento con el que se trataba de celebrar su 50 aniversario después de varios meses de contratiempos.

"Nos entristece que una serie de contratiempos inesperados hayan hecho imposible organizar el festival que imaginábamos con el gran cartel que habíamos contratado y la interacción social que preveíamos", dijo Lang en un comunicado, informaron medios especializados.

Problemas: lugar del evento

El 25 de julio, los organizadores habían anunciado que el concierto tendría lugar en Columbia, Maryland, después de que se les negara, en repetidas ocasiones, el permiso para hacerlo en Vernon, en el norte del estado de Nueva York.

El primer lugar elegido había sido Watkins Glen, en el estado de Nueva York, a unos 230 km del sitio original, situado en Bethel, en el extremo suroeste del estado. Pero no parecía de tamaño suficiente para la ambición de los organizadores, que anunciaron a 150.000 espectadores, mientras la empresa de producción contratada afirmó que era imposible apuntar a más de 65.000.

De todos modos, no lograron obtener el permiso para celebrar el concierto en este antiguo circuito de Fórmula 1, cuyos propietarios finalmente exigieron la cancelación del contrato.

Dificultades de financiación

Además de la larga incertidumbre por el lugar, hubo dificultades de financiación. El principal socio financiero del proyecto, Amplifi Live, se retiró llevándose los 18 millones de dólares que había invertido. La empresa de producción contratada, Superfly, también se apartó, cuestionando la viabilidad del proyecto.

Artistas abandonan el festival

También había incertidumbre sobre la participación de los artistas anunciados a principios de año: el legendario guitarrista Carlos Santana fue uno de los artistas que impulsaban el cartel de Woodstock 50 y que se retiraron, al igual que Jay-Z, Dead & Company, The Racounteurs, Miley Cyrus, The Lumineers, The Black Keys, Joe McDonald y John Sebastian, según recogen medios locales.

Todos los artistas, apuntó Lang, han quedado libres del contrato que habían firmado, pese a que varios de ellos ya recibieron el pago de sus honorarios, que en total han ascendido a 30 millones de dólares, según informó en su día Billboard.

Por ello, el cofundador instó a los cantantes y grupos musicales a "donar el 10 por ciento de sus honorarios a HeadCount", una organización sin fines de lucro estadounidense que trabaja con músicos para promover la participación en la democracia del país o a cualquier otra organización que prefieran "en pro de la paz".

"Woodstock sigue comprometido con el cambio social", agrega el texto, en el que también se da las gracias a los "artistas, fans y socios que nos apoyaron en momentos de adversidad".

En el primer Woodstock, que tuvo lugar del 15 al 18 de agosto de 1969, alrededor de medio millón de personas participaron en lo que sería recordado, medio siglo después, como el evento más importante de la cultura hippie de los años 60 y 70.

Con información de AFP y EFE