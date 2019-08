https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 01.08.2019 - Última actualización - 16:48

16:47

"Hay muchísimas grupas"

Después de Flor de la V, Laura Novoa se fue de "Actrices Argentinas"

La actriz reveló que no le gustó el accionar de sus compañeras al no apoyar a Flor De la V yNatacha Jaitt. Por eso, formó junto a Érica Rivas y Valeria Betuccelli el nuevo colectivo llamado "Las Bolten". Leé más, en la nota.

Foto: Captura de pantalla



Hace un tiempo, Flor De la V denunció que el Colectivo de Actrices Argentinas no la defendió de las agresiones que recibió por parte de Jorge Lanata. Además, reveló que se bajó de la agrupación. Tenés que leer Un grupo de actrices denunció a Juan Darthés de haber violado a una menor Sin embargo, no es la única ya que Laura Novoa también decidió irse. En el ciclo radial "El Espectador", la actriz contó los motivos de su decisión: "Hay muchísimas grupas. No tengo ningún problema con el Colectivo de Actrices. Lo de Thelma (Fardín) nos unió pero después fui buscando mi camino". Y reveló que formó otro colectivo junto a Valeria Bertuccelli, Érica Rivas y Flor: "No me pasó nada en particular pero en nuestro grupo tenemos otra visión sobre lo que pasó con Érica Rivas y Valeria Bertuccelli (quienes acusaron a Ricardo Darín de haber sido violento) y Natacha Jaitt". En ese sentido, destacó que Las Bolten, la agrupación de artistas que integra, trata de acompañar a todas aquellas mujeres que no son escuchadas. Finalmente, sobre las diferencias que existen con el colectivo agregó: "Consideramos que el feminismo es horizontal y no verticalista. No puede haber figuras más fuertes que otras". Con información de Diario Show