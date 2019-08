https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 01.08.2019

18:20

Lo mataron a golpes Asesinaron a un hombre acusado de abusar de una niña y detuvieron a la madre de la menor

Un hombre que había sido denunciado por abusar sexualmente de una niña de 4 años fue asesinado a golpes en la cabeza y patadas por un grupo de al menos ocho personas allegadas a la víctima, y por el hecho fue detenida la madre de la menor de edad, en el partido bonaerense de San Pedro, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



La víctima fue identificada por la policía como Miguel Ángel "Chuky" Romero (35), quien hacía poco había salido de prisión tras purgar una condena por robo y anoche falleció en el hospital local tras ser atacado por un grupo de vecinos.



Fuentes judiciales y policiales informaron que el hombre fue golpeado por ese grupo que le atribuía el abuso sexual de una niña de 4 años, nieta de un amigo.



La denuncia fue radicada por la madre de la niña en la Comisaría de la Mujer de San Pedro el sábado último, dos días antes del ataque a Romero.



Un vocero encargado de la pesquisa aclaró que "el informe médico practicado sobre la menor indicó que no presentaba signos de haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal, aunque eso no implica que no haya sufrido otro tipo de abuso".



"Estábamos en pleno proceso investigativo para determinar si ’Chuky’ había sido el autor de ese delito pero un grupo entre siete y ocho de personas lo atacó", añadió el vocero.



EN “LA PENSIÓN DEL MENCHO”



El incidente ocurrió ayer por la tarde en "La Pensión del Mencho", ubicada en la localidad de Gobernador Castro, partido de San Pedro, donde aparentemente llegó la madre de la niña con otros familiares y comenzaron a atacar a Romero.



"El hombre era amigo de la familia y a veces llevaba a la nena al colegio pero cuando el sábado lo denunciaron se fue a vivir con un amigo suyo de 79 años a ese lugar", contó la fuente consultada.



En ese marco, entre siete y ocho personas llegaron a la pensión y al menos cuatro de ellas entraron a la habitación, tras lo cual sin mediar diálogo alguno lo golpearon en venganza por la presunta agresión sexual.



Luego del ataque, Romero estuvo unas horas en la pensión hasta que después salió a caminar, aunque a tres cuadras se desvaneció en la calle.



La policía llamó a una ambulancia que lo trasladó al hospital, donde ingresó en coma y quedó internado pero cerca de las 22 murió a raíz de un traumatismo de cráneo severo que le provocó un compromiso cerebral irreversible.



José Herbas, jefe de guardia del hospital de San Pedro, dijo a una radio local que a través de una "tomografía computada se comprobó que tenía diferentes grados de hemorragia con edema cerebral".



"Había también una fractura de hueso lo que nos hizo pensar en una importante golpiza y pensamos en una derivación pero el cuadro era muy severo", puntualizó.

En tanto, la autopsia realizada en la morgue judicial estableció que efectivamente falleció a raíz de los golpes recibidos y que también tenía una lesión de vieja data en la cabeza.



LA MADRE, DETENIDA



La Justicia dispuso la aprehensión de la madre de la niña que denunció el abuso, una mujer de 34 años.



Fuentes de la investigación dijeron que varios testigos la señalaron por haber participado de la golpiza que provocó la muerte de Romero, por lo que fue detenida inmediatamente por el personal policial.



Las fuentes dijeron que por el crimen identificaron a otras tres personas que eran buscadas hoy, mientras que se procuraba establecer la identidad del resto de los agresores.



"Por el momento secuestramos ropa con manchas de sangre pero ningún elemento que pudiera haber sido utilizado en la agresión", precisó un vocero.



La mujer detenida será indagada en las próximas horas en el marco de la causa caratulada como "homicidio calificado por premeditación y por haber sido cometido por más de tres personas", que prevé la pena de prisión perpetua.



Según fuentes de la pesquisa, al ser apresada la mujer reconoció haber golpeado a Romero en medio de un ataque de nervios al enterarse de lo ocurrido con su hija, aunque esa declaración no tiene validez legal, hasta tanto no la realice en sede judicial.



