"Ficha limpia": Diputados debatirá sobre candidatos condenados por corrupción

El próximo martes a las 15 se discutirá el proyecto en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. En 2017 se logró un dictamen pero el tema no llegó al recinto.

Cuando falten solamente cinco días para las elecciones Paso, la Cámara de Diputados de la Nación pondrá sobre la mesa el debate del proyecto de ley -conocido como Ficha Limpia- que busca establecer la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos electivos.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, presididas por Pablo Tonelli (Pro) y Diego Mestre (UCR), respectivamente, fue convocado para el próximo martes a las 15 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

El tema no es nuevo: en noviembre de 2017 la comisión a cargo de Tonelli había logrado un dictamen -que no fue suscripto por el kirchnerismo-, aunque nunca se trató en el recinto. En esa ocasión, el oficialismo había contado con el respaldo del Frente Renovador, hoy dentro del Frente de Todos.

Una docena de legisladores de diferentes bloques presentaron iniciativas al respecto durante el año pasado y lo que va de 2019, pero el próximo martes se podría firmar un texto consensuado.

La propuesta

El borrador propone incorporar un inciso al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298), con el fin de establecer la prohibición a aquellos condenados en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

También a los acusados por exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; fraude en perjuicio de la administración pública; traición y delitos que comprometan la paz y dignidad de la Nación.

El proyecto estipula que la prohibición “se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

"Sin intencionalidad"

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli, negó que haya intencionalidad política en el tratamiento del proyecto. “Este es un proyecto viejo, no es un proyecto para regir en esta elección sino en todo caso más adelante”, manifestó Tonelli en declaraciones a radio Concepto.

El legislador indicó que tras haber pasado la fecha de conformación de alianzas y de oficialización de candidaturas “ya está muy claro que no se va a aplicar en esta elección”. “Me parece que no está nada mal tratar el proyecto ahora”, señaló, y confió en que no existan problemas para la obtención de quórum el próximo martes cuando el tema sea tratado en un plenario de comisiones.