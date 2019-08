Finalizó la ronda de los grandes éxitos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tres coreografías bajaron el telón del quinto ritmo del Súper Bailando. Sofía Pachano puso el broche de oro y obtuvo la nota más alta. Silvina Escudero no pudo bailar por una fractura y quedó sentenciada al duelo.

La mejor gala



Una nueva noche de grandes éxitos se puso en marcha con la presentación de Luciana Salazar y Gonzalo Gerber, quienes regresaron a la pista del Súper Bailando para hacer una coreografía del tema de Creedence “Proud Mary”, en la versión de Tina Turner. En la previa de su actuación, Luli estuvo en el centro de la polémica por los mensajes cariñosos que le envió al novio de Cinthia Fernández, Martín Baclini. “Cinthia no es mi amiga, yo le cuento intimidades a él, que es mi amigo”, argumentó. “Detesto las peleas entre mujeres. Es un momento para que las mujeres nos unamos. No sé por qué ella empezó a tirar mala onda”, dijo en referencia a Cinthia. “Yo estoy trabajando para armar un encuentro entre las dos”, intervino Marcelo Polino, en son de paz. Yo prefiero que sigan peleadas”, admitió Ángel De Brito (voto secreto), que luego de la coreo fue el primero en dar su devolución y le preguntó a Luciana por su ex, Martín Redrado, y un supuesto maleficio. “No tengo idea, yo no hago esas cosas”, se desentendió Luli. “Bailaron increíble. Fue una coreo con mucha dinámica y destreza, y Luciana estuvo al nivel de los tres bailarines. Fue su mejor noche”, completó el periodista. “A mí me encantó la coreo y el dinamismo, pero en algunos momentos Luciana se quedó un poquito atrás”, consideró Nicole Neumann (8), nuevamente en reemplazo de Pampita. “Fue tu mejor gala, Luli. Te vi divertida y relajada. Hubo algunas desprolijidades, pero lo más importante es que te veo crecer”, destacó Florencia Peña (8). “Me gustó mucho la coreo. Fue la mejor gala de todas”, sostuvo Polino (6). Luego, el BAR también dio su veredicto. “Hubo desprolijidades en los trucos, pero porque Luciana se la bancó y estuvo adelante, punto para arriba”, comentó Flavio Mendoza. “Valoro el esfuerzo, pero todavía falta fuerza”, observó Laura Fidalgo, quien subió la nota. “Estuviste mucho mejor, Luciana. Los invitados, en este caso, restaron. Yo mantengo la nota”, cerró Aníbal Pachano. Total: 24 puntos.



En homenaje a Charly



En segundo turno, acompañada de Fernando Bertona, Leticia Brédice realizó una performance inspirada en un megamix de clásicos de Charly García: “Buscando un símbolo de paz”, “Demoliendo hoteles” y “Me siento mucho mejor”. Antes de la coreo, la actriz contó anécdotas de su amigo Charly, quien bendijo el baile a través de un video. “¿Es cierto que Charly te propuso casamiento?”, le preguntó De Brito (voto secreto) a Leticia. “Angelito tiene razón”, reveló histriónicamente la actriz. “Me gustó que hayan elegido a Charly y te vi muy segura, Leticia. Faltó baile, pero esperaba menos”, reconoció el periodista. “Me gustó la coreo, estuvo linda. Pero por muchos momentos Leticia estuvo desaparecida”, analizó Nicole (6). “Es muy difícil ponerle un puntaje como bailarina. Leticia y Bertona tienen un ángel muy especial, traen a la pista aires frescos. Agradezco su libertad, me encanta esta pareja”, fueron los elogios de Flor (8). “Leticia es una gran actriz y está disfrutando. Me gusta verla”, señaló Polino (4). A pedido de Ángel, el BAR también dio su devolución. “Me gustó la puesta, pero yo creo que Bertona tiene que bailar más para que no se note tanto la falta de Leticia. Lamentablemente, hoy punto para abajo”, juzgó Flavio. “Me gustó la idea, pero me faltó coreografía. Tengo que ser justa, así que bajo un punto”, coincidió Laura. En tanto, Aníbal comentó: “Esto no es un concurso de APTRA. Más allá de la previa divertida, es un certamen de baile. Algo tiene que pasar y no está pasando”. La coach, Yanil García, intervino para justificar su trabajo y protagonizó un cruce con Pachano, quien terminó restando un punto. Total: 15 puntos.

El duelo por lesión



A continuación, Silvina Escudero y Jonathan Lazarte iban a hacer una interpretación del tema “Sweet dreams”, de Eurythmics, pero no pudieron bailar debido a la lesión de Silvina. “Me fracturé una vértebra lumbar”, le contó a Marcelo. Y explicó: “Quisimos pedir un reemplazo pero no se podía. Estuvimos hasta último momento viendo la manera de bailar igual”. Acongojada, entre lágrimas, Silvina agregó: “Sólo queda recuperarme para poder bailar en el duelo”.

Un final maravilloso



Sofía Pachano y Nicolás Villalba hicieron el último gran éxito, al ritmo de “Wake me up”, de Glee. Previamente, la bailarina paseó por el estudio con su perro Apolo. “¿Se podía traer una banda?”, preguntó Marcelo al notar la presencia de tres cantantes que participaron de la coreo. “Está permitido porque no bailaron”, argumentó la jefa de coaches, Lolo Rossi. “Me parece desparejo en relación a los demás equipos. Pero todo lo demás me gustó”, afirmó De Brito (voto secreto) a la hora de los puntajes. “A mí también me encantó, me trasladó a la época de los 80”, levantó el pulgar Nicole (9). “Trabajan mucho, eso me encanta. Todo siempre sale impecable. Pero me gustaría ver a Sofía con otra energía, más femme fatal”, sugirió Flor (9). “Me gustó, fue un número redondo”, resumió Polino (6), que además solicitó la mirada del BAR. Para Flavio “fue un placer”, por lo que subió la nota. Laura remarcó: “Además de la técnica, siempre transmiten y traen una historia. Punto para arriba”. Finalmente, Aníbal calificó como “maravillosa” la puesta en escena y también elevó el puntaje. Total: 27 puntos.

