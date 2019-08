https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 02.08.2019 - Última actualización - 9:28

9:21

Este viernes se dará inicio a varios deportes. Además el boxeo y el surf irán por la medalla dorada.

En Perú La agenda de los argentinos en Los Panamericanos Este viernes se dará inicio a varios deportes. Además el boxeo y el surf irán por la medalla dorada.

Ecuestre

11.00: Juan Benítez Gallardo, Ignacio Zone, Marcelo Rawson y Luciano Brunello - Concurso Completo Individual (adiestramiento)

Surf

11.00: Juliana González, final SUP Race

12.00: Franco Faccin, final SUP Race

14.20: Surfiel Gil, longboard

14.43: María Gil Boggan, longboard

15.25: Leandro Usuna, open Surf

15.45: Santiago Muñiz, open Surf

16.27: Ornella Pellizzari, open Surf

Tiro Deportivo

11.00: Alexis Eberhardt y Julián Gutiérrez, rifle de Aire 10 mts

11.00: Melisa Gil, Skeet clasificación y final

11.00: Federico Gil y Ariel Romero, clasificación Skeet

Racquetball

12.00: María José Vargas vs Martínez (GUA), fase de grupos single

13.00: Natalia Méndez vs Riveros (COL), fase de grupos single

15.00: Fernando Kurzbard vs Chacón (CUB), fase de grupos single

16.00: Shai Manzuri vs Troncoso (CHI), fase de grupos single

17.00: Vargas-Méndez vs Colombia, fase de grupos dobles

19.00: Kurzbard-Manzuri vs Guatemala, fase de grupos dobles

Beisbol

12.05: Argentina vs Perú, séptimo puesto

Tenis

13.00: Podoroska vs Arconada (USA), cuartos de final

No antes de las 14.00: Andreozzi vs Cid (DOM), cuartos de final

No antes de las 14.00: Bagnis vs Hernández (DOM), cuartos de final

No antes de las 17.30: Bagnis-Andreozzi vs Galdos-Varillas (PER), semifinal

Ciclismo

13.05: Leandro Bottasso - Velocidad

13.24: Natalia Vera - Keirin

Canotaje Slalom

13.15: Matías Contreras, Slalom estremo K1

14.05: Luz Cassini, Slalom extremo K1

Gimnasia rítmica

15.00: Sol Martínez Fainberg y Celeste D'Arcángelo, general individual y clasificaciones Ronda 1

16.05: Sol Martínez Fainberg y Celeste D'Arcángelo, general individual y clasificaciones Ronda 2

Básquet

15.30: Argentina vs México, tercera fecha Grupo B

Hockey

16.00: Argentina vs Cuba, tercera fecha Grupo A

Handball

20.00: Argentina vs Cuba, tercera fecha

Boxeo

21.00: Dayana Sánchez vs Beatriz Sousa (BRA), final 57-60 kg