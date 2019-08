https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 02.08.2019

16:50

Paloma Ker "Me encantaría conocer a la Pelusa real" dijo la actriz que la interpreta en la serie "Monzón"

La joven actriz Paloma Ker, que en la serie "Monzón" encarna a Pelusa, la mujer del campeón mundial de boxeo que se sustrajo de la atención de los medios durante la carrera del pugilista, es una de las revelaciones de la interesante biopic producida por Pampa Film y Disney para Turner, que se ve todos los lunes por la pantalla de Space.



Mientras se espera la aparición de Alicia Muñiz, papel que asume Carla Quevedo, Pelusa es uno de los atractivos de la serie que a sus aciertos narrativos, de recreación de época y de tratamiento suma los desempeños actorales, con destacados trabajos de Jorge Román, Gustavo Garzón, Fabián Arenillas y Ker, entre otros.



"Cuando me di cuenta que podía gestionar un contacto con ella ya era tarde porque el rodaje estaba a punto de comenzar, pero hoy en día me encantaría conocer y poder charlar con la Pelusa de verdad", cuenta Ker a Télam sobre el personaje que encarna.

Aunque este es su primer protagónico, Ker, con 25 años, no desconoce el medio, a los 9 debutó con su primer bolo televisivo en "Los Felipe", una comedia protagonizada por Fabián Gianola y Hugo Arana que se veía en los mediodías de los domingos por Telefé y después tomó parte de tiras como "Amor en custodia", "Se dice amor" y "Consentidos", entre otros.



Télam- ¿Cómo fue la construcción del personaje de Pelusa, que fue alguien que siempre estuvo como muy a la sombra de Monzón?



Ker- Hubo mucho trabajo de investigación, al principio con la historia de ellos dos y también un reportaje de ella de grande donde cuenta su infancia. Hubo una cosa particular y es que había mucho material de Pelusa de los últimos años pero muy poco de la Pelusa de la década del 60 que es la que yo encarno. Para poder darle forma me ayudaron mucho Mónica Bruni que fue mi coach y el director Jesús Braceras, porque al margen de poder captar la esencia de Pelusa me parecía importante saber qué rol cumplía yo dentro de la historia de Carlos.



T- ¿Y cómo se terminó de armar entonces el personaje?



K- Fuimos sacando una Pelusa con mucho carácter, con mucha actitud. Ella es un gran bastón para Carlos: si él se sube al caballo ella lo baja de los pelos pero si lo ve en la lona es la primera que lo levanta y lo encarrila. Y además de eso me interesó el carácter pueblerino de ella en su juventud, cierta inocencia.

T- Entre ellos hay un vínculo en el que la violencia está presente.



K- Carlos y ella tuvieron infancias muy duras, los dos tuvieron muchas carencias de afecto y contención en la niñez y arman una relación donde a veces se entienden brutalmente. Ella es un personaje que tiene la violencia muy incorporada, donde aparece como algo natural, como si hubiera también una forma de comunicarse a los manotazos, algo más primario pero donde estaba también muy presente el amor y una forma de amar, quizás tóxica. También me concentré en la mujer enamorada que encuentra en el otro el amor que no recibió de chica.



T- En el último capítulo que se vio el lunes, aparece la filmación de "La Mary", Susana Giménez y la escena en que ellos se separan, ¿ahí se acaba el amor?



K- La serie te va contando toda la relación entre ellos, el arranque como un amor juvenil, el casamiento, el vínculo y la familia hasta que se va yendo todo a la mierda. En ese momento de "La Mary" ellos se separan, no vuelven a estar juntos pero Monzón nunca dejó de visitarla e incluso la celaba. Cuando iba a Santa Fe si Pelusa tenía algún novio que la estaba rondando él se encargada de espantarlo. Pelusa siempre se declaró muy enamorada de él, siempre dijo que fue el amor de su vida, incluso hay un momento después del asesinato de Alicia Muñiz en que lo va a visitar a la cárcel y un periodista le pregunta si, como había dicho anteriormente, atravesaría paredes por Monzón, y ahí a ella se le ilumina la cara, le brillan los ojos y dice que sí, que Carlos es el amor de su vida y que por él atraviesa paredes. Ella tuvo un amor incondicional y creo que en el fondo nunca dejó de esperarlo.



T- En esa Pelusa joven, que va creciendo junto a la fama de Monzón, hay una caracterización de época muy interesante, ¿Te costó situarte en otro contexto?

K- No, porque el equipo de caracterización hizo un trabajo genial y me acompañaron mucho desde el vestuario, el maquillaje, el pelo. Todo eso te ayuda muchísimo y es además lo que terminás viendo, esos pelos, la manera como se viste. Hubo un trabajo muy lindo en toda la transición de Pelusa en la medida en que Monzón va ganando títulos y ellos van como ascendiendo social y económicamente.



T- ¿Cómo fue tu relación con Mauricio Paniagua, que interpreta al Monzón joven y con el que jugás casi todas las escenas?



K- Fue alucinante, desde el primer día, tuvimos que hacer el casting juntos, improvisar una situación y nos entendimos desde el primer momento, hubo mucha confianza. Una de las cosas que rescato de esta megaproducción alucinante es la buena onda que hubo en todo el equipo, todo el mundo concentrado haciendo su trabajo y poniendo lo suyo para que salga bien lo de todos, es algo que no había visto nunca.



