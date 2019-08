https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Presunto femicida

El marido de Brenda Requena no declaró y fue trasladado al Penal de Chimbas

Después de permanecer unas cinco horas en Tribunales, el marido de Brenda Requena, la mujer asesinada en San Juan, no prestó declaraciones ante el juez que investiga el presunto femicidio por razones de tiempo y su indagatoria se postergó para el próximo lunes, según informaron fuentes oficiales.

Foto: Captura de pantalla



El marido de Brenda Requena no declaró y fue trasladado al Penal de Chimbas. La indagatoria para Diego Álvarez se postergó hasta el próximo lunes por cuestiones de tiempo. Tenés que leer La querella en la causa Brenda Requena no descarta la participación de un tercero El abogado defensor del acusado Diego Álvarez, el letrado Marcelo Abarca Gómez, solicitó que se leyeran las pruebas en su contra, que figuran en el expediente de la causa y que componen tres cuerpos. En ese sentido, el juez Guillermo Adárvez resolvió enviarlo al Penal de Chimbas, donde permanecerá durante este fin de semana hasta que se reanude la audiencia en el palacio de Justicia. Por su parte, el fiscal que entiende en la causa, Carlos Rodríguez, sostuvo que hay dos pruebas contundentes contra el único detenido por el crimen: el ADN de Brenda y el testimonio de los adolescentes que lo situaron en el mismo lugar donde luego la Policía encontró los restos de la joven. Con información de Tiempo de San Juan