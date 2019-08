https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 03.08.2019 - Última actualización - 7:46

7:40

Condiciones en la transición

"No queremos una cogestión en la provincia", advirtió Busatto

El legislador, integrante de la comisión designada por Omar Perotti, advirtió que la requisitoria de información no implica involucrarse en la toma de decisiones de la actual gestión. Fue a propósito de la invitación de Saglione para que se sumen a la Comisión de Análisis Tributario.

Los seis integrantes de la comisión de transición llegaron y se fueron de la Casa de Gobierno con carpetas bajo el brazo. Foto: Guillermo Di Salvatore



Los delegados de Omar Perotti para recorrer el camino de la transición recibieron ayer la invitación formal del ministro de Economía, Gonzalo Saglione, de integrar la comisión de análisis del sistema tributario de la provincia. “Los hemos invitado formalmente a participar de esta comisión que funciona por ley desde 2016, donde nos reunimos miembros del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de las entidades de la producción para trabajar sobre el sistema impositivo provincial. Hemos propuesto que el gobernador electo designe a una persona para participar de las reuniones que vamos a tener de aquí en adelante, porque justamente estamos tomando definiciones sobre el sistema tributario que se va a aplicar en la provincia en 2020, cuando ya va a estar en funciones”, explicó el titular de la cartera económica.

Los integrantes de la comisión de transición no resolvieron aún si aceptarán dicha incorporación, y someterán la convocatoria a la evaluación de todos sus miembros. Pero adelantaron que en caso de asistir, será sólo para informarse sobre lo que allí se discuta. “No queremos una cogestión”, aclaró el diputado provincial Leandro Busatto. Consultado por El Litoral, el legislador dijo que la intención de la gestión entrante es “no involucrarse en la toma de decisiones de la actual administración, que gobernará hasta el 10 de diciembre. No queremos tomar decisiones conjuntas; no queremos una cogestión”, advirtió. “No resolvimos aún si se integrará esa comisión, pero en caso de hacerlo, sólo será a los efectos de conocer qué se discute, pero no para involucrarnos en las determinaciones que allí se definan”, insistió..

El déficit

Como informara El Litoral, este jueves se realizó la segunda reunión de transición en la casa de Gobierno. Asistieron en representación de Perotti, los diputados Busatto y Roberto Mirabella, los senadores Armando Traferri y Alcides Calvo, el ex ministro Coordinador Rubén Michlig y la actual diputada nacional, Silvina Frana.

La situación de las finanzas fue el tema excluyente del encuentro. El estado de las cuentas generó un intercambio discursivo que tuvo como protagonistas a Saglione y Michlig. El resto fueron casi espectadores. Al término de la charla, los delegados de Perotti contaron que el déficit del primer semestre fue en la provincia de 10.500 millones de pesos; y que si la situación no se revierte, podría duplicarse a fin de año.

En declaraciones a la prensa, Saglione relativizó el impacto de ese resultado negativo; confirmó que en la reunión se analizó la realidad de las finanzas santafesinas, pero explicó que ese rojo es “por efecto de la caída de la actividad económica, con su correlato de menor recaudación propia y menos coparticipación”.

Para el ministro, en realidad, las cuentas de la provincia son superavitarias, pero el déficit que se registra es producto “de la decisión de haber sostenido la obra pública, que ha crecido por encima de la inflación”. Planteó que el resultado “está en línea con las previsiones que teníamos, es absolutamente sustentable desde lo fiscal”. Y consignó que “es difícil tener proyecciones serias” sobre déficit, dado que “uno de los componentes importantes del gasto es el salarial, y con la cláusula gatillo, el monto resultante depende de los niveles de inflación”.

En ese sentido, confirmó que durante este mes se analizará en paritarias “lo que efectivamente ha sucedido con los recursos recibidos por la provincia y la evolución de los salarios para, sobre esa base, tomar decisiones en forma compartida acerca del futuro de la cláusula gatillo, que por lo pronto está acordada hasta fin de año”.

Contratados

Por su parte, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, planteó que se discutió durante la reunión la situación derivada de los reclamos sindicales, que solicitan el pase a planta de aproximadamente tres mil contratados en el ámbito estatal.

“Conversamos sobre ello. Contamos la etapa en la que estamos; se está evaluando área por área para determinar también de qué tipo de contratación se trata y quién está en condiciones de pasar a planta”, dijo el funcionario. “Ellos (los delegados de Perotti) pidieron poder seguir de cerca el proceso; no manifestaron oposición, sino contar con la información necesaria. Lo importante no es la cantidad de contratos -aclaró-, sino cuáles están en condiciones de ingresar y bajo qué condiciones”.

En línea con lo que había expresado Saglione, Farías ratificó que se conversó y compartió “la preocupación por la crisis económica del país, la reducción de ingresos públicos y de la recaudación, que tiene que ver con una situación de crisis generalizada que golpea al país”, concluyó.