El creador de Trombonanza, Rubén Carughi, brindó detalles de la edición número 20 del encuentro, que se desarrollará del 5 al 10 de agosto. Junto a él estuvieron autoridades del Municipio, del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia y de la Universidad Nacional del Litoral, que apoyan la iniciativa.

Con 225 estudiantes y profesores Trombonanza celebra su vigésima edición

El lunes 5 de agosto comienza la vigésima edición de Trombonanza, con 225 inscriptos de América y de Europa, junto a ensambles y agrupaciones locales. El dato remite al crecimiento y consolidación del encuentro desde que fue creado en el año 2000 como un curso de capacitación y perfeccionamiento para trombonistas y tubistas, en cualquier nivel de ejecución y edad. La idea de Rubén Carughi logró, con los años, ubicar a Santa Fe como punto de encuentro para estudiantes y profesores que llegan a la capital provincial de todo el mundo para formarse con maestros.

La programación de esta edición se extenderá hasta el sábado 10, en ATE Casa España (Rivadavia 2871), en el Teatro Municipal 1º de Mayo (San Martín 2020), en el Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo (Junín 2457), en Luz y Fuerza (Junín 2957) y en el Instituto Superior de Música de la UNL (Ciudad Universitaria).

El jueves a la mañana, Rubén Carughi brindó detalles de cómo se prepara esta edición especial, en una rueda de prensa que tuvo lugar en el hall del Teatro Municipal. Contó con la presencia del subsecretario de Programación Cultural del Gobierno de la Ciudad, Eduardo Bavorovsky; la ministra de Innovación y Cultura del Gobierno de la Provincia, María de los Ángeles González; y el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella. En diálogo con los medios de comunicación, el creador de Trombonanza destacó el aporte de la Universidad Nacional del Litoral “desde el primer momento”; a lo que se sumaron “desde hace 12 años, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia, además de empresas privadas, amigos, público, personas que no conocía y se acercaron a dar una mano; y por supuesto los profesores, que no cobran para dar las clases y son los mejores del mundo. Es gracias a todo eso que llegamos a celebrar estos 20 años, no hay una sola razón”.

Emblema de Santa Fe

En representación del Gobierno de la Ciudad, Eduardo Bavorovsky, señaló: “Desde hace 12 años venimos apoyando a Trombonanza por el enorme valor que tiene. No es casual que hoy estemos juntos un rector, una ministra y el Municipio, acompañando una iniciativa como ésta”.

Recordando las primeras ediciones y el crecimiento del Festival, que acompañó como músico y amigo de Carughi, el subsecretario de Programación de la Secretaría de Cultura municipal remarcó: “Confraternidad es lo que mejor define a Trombonanza, esto de compartir y construir ciudadanía, formar personas. Eso está muy presente desde el primer día, y es parte del orgullo que sentimos de tener un evento de estas características en la ciudad”.

Por su parte, el rector Enrique Mammarella, afirmó que “para la UNL es un honor poder estar desde siempre acompañando a Trombonanza, porque como se ve en la programación se trata no solo de un evento cultural sino también formativo. Entendemos que lo más importante es ese aspecto de la formación, porque a través de la cultura también se forman los ciudadanos críticos que necesitamos como sociedad”.

La ministra “Chiqui” González se refirió a la consolidación del festival como una experiencia emblemática de la ciudad y la provincia, “de las cosas más diferentes y extraordinarias, que une, que integra la música mundial, que enseña y aprende, con una democracia interna total”. Y agregó: “Siempre me pareció extraordinaria esta posibilidad de que los jóvenes que recién empiezan toquen en la calle con maestros de nivel mundial, que los trombonistas se sientan convocados gracias a Rubén Carughi y vengan desde distintos puntos, afrontando cada uno su costo, a su manera. Trombonanza genera una confraternidad enorme, lo contrario a la violencia del mundo”.

Destacados

Entre los conciertos y presencias de esta edición tan especial, Carughi se refirió al estreno de la obra “Desearía poder tocar tango”, del norteamericano Seth Giles, ganador del Concurso de Compositores y recordó que “hace 10 años en Argentina no había ninguna obra escrita para octeto de trombones, y a partir del concurso hay actualmente más de 70 obras”. En esa línea contó también que “dos universidades de Estados Unidos envían sus estudiantes de trombón a Santa Fe para que se presenten y estudien en Trombonanza: la University of Texas Rio Grande Valley y Oklahoma State University”.

Asimismo, invitó especialmente al público a escuchar en los conciertos al húngaro Zoltan Kiss, a Marshall Gilkes y a la trombonista Gina Benalcazar, entre otros. “La estrella de esta edición -sostuvo- es Reynaldo Jorge, el trombonista que acompañó a Rubén Blades, que hizo los famosos solos de ‘Buscando guayaba’, ‘Contrabando’ y la versión original de ‘Pedro Navaja’. Se presentará el miércoles 7 de agosto, junto a la Sonora D°irse Salsa Band”. Otro hito del encuentro es la presencia del profesor Harry Ríos, de Puerto Rico, “arreglador y compositor, que durante muchos años fue el primer trombón de la orquesta de Nelson Riddle, la que más tocó con Frank Sinatra, por ejemplo”. Ríos dará una clase magistral, abierta y gratuita, de Arreglos y Composición de Música Latina, el viernes 9 a las 15, en el ISM.

Todos los espectáculos son con entrada libre y gratuita, a excepción del último, el sábado 10 a las 21. Las localidades para ese concierto, ya están a la venta en la boletería del Teatro Municipal: plateas y palcos bajos (con ubicación), 600 pesos; tertulia tercio medio (con ubicación), 400 pesos; y generales, 250 pesos.

Para más información se puede consultar el sitio oficial www.trombonanza.com.ar o la Agenda Ciudad (www.santafeciudad.gov.ar/agenda).

Lunes a miércoles

La programación comenzará el lunes 5, en la Sala de ATE Casa España. A las 15.30 se presentará el Cuarteto de Trombones Garufa (Argentina), integrado por intérpretes santafesinos que se iniciaron con Trombonanza, “en un concierto que a partir de un convenio con la Regional IV del Ministerio de Educación se compartirá con cientos de niñas y niños”, detalló Carughi.

A las 19, estarán en el escenario todos los profesores que participan del encuentro, integrados en un gran ensamble; y a las 20.30, se podrá disfrutar de Marshall Gilkes (trombón, Estados Unidos) y trío de Jazz. La jornada finalizará a las 21, con el Ensamble de Trombones de la University of Texas Rio Grande Valley (Estados Unidos), dirigidos por Pedro Martínez.

Las propuestas del martes 6 serán en la sala Mayor del Teatro Municipal 1º de Mayo, a partir de las 20, con la presencia de los ganadores del Concurso Jóvenes Solistas; la Orquesta Juvenil de la Escuela de Música Nº 9901, dirigidos por Manuel Marina; Vincent Lepape (trombón tenor, Italia/Francia) y Florencia Rodríguez Botti (piano, Argentina); y el Coro de Trombones de Oklahoma State University (Estados Unidos), dirigido por el profesor Paul Compton (Estados Unidos).

La Banda Sinfónica Municipal Ciudad de Santa Fe abrirá el concierto del miércoles 7 a las 20, en el Centro Cultural Provincial, junto a invitados: los solistas Vincent Lepape, Fernando Deddos (eufonio, Brasil) y Viento Sur Trombones (cuarteto de trombones, Argentina), dirigidos por Irvin Wagner (Estados Unidos). A las 21 está prevista la presentación de Zoltan Kiss (trombón tenor, Hungría/Austria) y la pianista Florencia Rodríguez Botti; y a las 22, Reynaldo Jorge (trombón, Puerto Rico) y Sonora D’irse Salsa Band (Argentina), dirigidos por Rubén Carughi.

Jueves y viernes

La sala de Luz y Fuerza dará marco a la presentación de Camerata Eleutheria (Argentina) el jueves 8, a las 18.30. La agrupación dirigida por Manuel Marina estará acompañada por los solistas: Carlos Ovejero (trombón alto, Argentina), Ricardo Pacheco (trombón tenor, Brasil), Vasile Babusceac (tuba, Moldavia/Argentina) y Ricardo Santos (trombón bajo, Brasil).

El festival continúa a las 21, en el Centro Cultural Provincial, con un concierto que reunirá a los 198 estudiantes y 27 profesores, inscriptos hasta el momento en el encuentro.

El viernes 9, a las 15.30 habrá un recital a cargo de Ensambles de Música de Cámara integrados por participantes del encuentro, en ATE Casa España. En esa misma sala, a partir de las 16.45, se sucederán tres presentaciones, con Florencia Rodríguez Botti en el piano: la primera, con el trombón tenor del intérprete estadounidense, Paul Compton; a las 17.30, junto a Ricardo Santos; y a las 18, con Miguel Sánchez (trombón tenor, Venezuela/Argentina).

Por la noche, la programación continúa en el escenario Mayor del Teatro Municipal “1º de Mayo”. A las 21, la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, se presentará junto a integrantes de la Banda Sinfónica Municipal Ciudad de Santa Fe y las voces del Coro Polifónico de Santa Fe. Los solistas invitados de esta velada son Zoltan Kiss (Hungría/Austria), Heiko Triebener (Alemania) y Pablo Fenoglio (Argentina). Todos dirigidos por el Mtro. Walter Hilgers (Alemania).

Despedida con Jazz Ensamble

El sábado 10 a las 11.30, se producirá el ya clásico encuentro de todos los participantes y profesores, en la explanada del Teatro Municipal “1º de Mayo”. A las 21, será el concierto de cierre del Festival, en la Sala Mayor. Santa Fe Jazz Ensamble, brindará un concierto junto a Fernando Deddos, de Brasil; Marshall Gilkes, Gina Benalcazar e Irvin Wagner, de Estados Unidos. Todos bajo la batuta del maestro Pedro Casís.



La previa

El encuentro se comenzó a palpitar el viernes a las 20, en el Cine América (25 de Mayo 3075), con el estreno de la segunda producción audiovisual que aborda el festival, “Tromboneros”, dirigida por Luciano Giardino. El domingo 4 a las 18.30, en la sala Cultural de UPCN (Rivadavia 2527), habrá una previa que reunirá a Santa Fe Jazz Ensamble Junior.