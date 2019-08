https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inseguridad en Santa Fe

Dos heladerías de la ciudad visitadas por ladrones

Los casos no tienen vinculación entre sí. Primero robaron en un comercio de Aristóbulo del Valle al 5800, luego en otro de Urquiza y Uruguay. No hubo detenidos.

No fue una buena noche para dos heladerías de la ciudad de Santa Fe. Una del norte y otra del sur de la capital provincial sufrieron sendos robos. Cabe señalar que los hechos no estarían vinculados entre sí. El primero de los casos ocurrió en la zona de Aristóbulo del Valle al 5800. Allí, un sujeto irrumpió en el local, que permanecía abierto al público, y bajo amenazas sustrajo dinero en efectivo de la caja registradora. Luego, escapó en una moto. El segundo de los episodios tuvo lugar entrada la madrugada en la intersección de calles Urquiza y Uruguay. Allí, personal policial de la Seccional 1era acudieron por un presunto robo. Al llegar al lugar, los oficiales constataron la rotura del vidrio del frente del comercio y junto a su encargado verificaron la falta de dinero en efectivo. En ninguno de los casos hubo personas detenidas.