La cantante estadounidense se presentará el 15 de octubre en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, mientras que la sueca lo hará el 19 de noviembre en la misma sala. Ambos conciertos se podrán ver por streaming a través de Cablevisión Flow, en los canales 600 o 601 desde cualquier dispositivo. Los tickets salen a la venta el lunes 5 de agosto.

Nuevos shows internacionales en la plataforma LP Y Tove Lo en Flow Music Experience

Flow Music Experience brindará la mejor propuesta de shows en la Argentina con los artistas internacionales más destacados. La plataforma presentará más de 20 shows en los próximos 12 meses, en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, además de Lollapalooza Argentina y Asunciónico de Paraguay, los festivales más importantes de cada país. Todos los shows y los festivales se podrán ver por streaming a través de Cablevisión Flow, en los canales 600 o 601 desde cualquier dispositivo. También se ofrecerán contenidos a demanda relacionados con los shows y la música.

La plataforma también contará con beneficios exclusivos para los clientes, que podrán acceder a pases especiales, descuentos en entradas con Club Personal, Meet & Greet con los artistas y experiencias únicas para disfrutar en vivo todos los shows. El primer show confirmado fue Muse, que se estará presentando el día 11 de octubre en el Hipódromo Argentino de Palermo con su gira “Simulation Theory World Tour”.

Ahora se agregan el show de LP el 15 de octubre y el de Tove Lo el 19 de noviembre, ambos en el Teatro Vorterix de Buenos Aires (tickets a la venta a partir del lunes 5 de agosto a las 10 AM a través de www.allaccess.com.ar y puntos de venta habilitados; 15% de descuento con Club Personal hasta agotar stock

Sobre LP

Laura Pergolizzi, más conocida como LP, se presenta por primera vez en la Argentina el 15 de octubre en el Teatro Vorterix. Después de un comienzo notable en su carrera que la ha llevado a colaborar con grandes artistas internacionales como Rihanna en “Cheers”, Christina Aguilera en “The Beautiful People” o Backstreet Boys en “Love Will Keep Up All Night”, la cantante LP ha alcanzado el rango de estrella internacional gracias a su tercer álbum “Forever For Now”, lanzado en 2014.

En 2017, la cantante lanzó “Lost On You”, su cuarto álbum, que alcanzó más de 500 millones de transmisiones y fue disco de platino en Rusia, Polonia, Grecia, Suiza, Italia, Francia y más.

Su quinto álbum de estudio llega en 2018 con el nombre de “Heart To Mouth” que, según LP, lo describe como “el sonido de un artista incapaz de contener”. El mismo cuenta con canciones como “Girls Go Wild”, “Die For Your Love” y “One Night In The Sun”, entre otras, que muestran la impresionante voz y talento de la cantautora.

Sobre Tove Lo

La cantante sueca Ebba Tove Elsa Nilsson, conocida en todo el mundo como Tove Lo, llega a la Argentina el 19 de noviembre de 2019 y se presentará en el Teatro Vorterix.

Tove Lo ya debutó en el país en la edición Lollapalooza 2017 y se ha convertido en una de las estrellas pop más interesantes del momento, caracterizándose por su honestidad, complejidad y su contenido lírico autobiográfico.

Actualmente, la artista presentó el video musical de su último sencillo, “Glad He’s Gone”, dirigido por Vania Heymann y Gal Muggia y filmada en Kiev, donde Tove Lo consuela por teléfono a una amiga que sufre problemas de amor.

A lo largo de su carrera, cautivó audiencias compartiendo giras con Coldplay, Katy Perry y Maroon 5, entre otros. Gracias a su primer sencillo “Habits”, con el que se saltó a la fama y alcanzó el número tres en el Billboard Hot 100, Tove Lo lanzó su álbum debut Queen of the Clouds en 2014. El álbum fue un Top Ten en Suecia y un Top 20 en los EE. UU, y el siguiente sencillo “Talking Body” fue un éxito similar. Su colaboración de 2014 con Alesso, “Heroes (We Could Be)” fue otro éxito, alcanzando la cima de la lista de los Estados Unidos.

A finales de ese año, Tove Lo se unió al colectivo de compositores Wolf Cousins de Max Martin y co-escribió canciones para Cher Lloyd, Lea Michele y The Saturdays, así como “Love Me Like You Do” de Ellie Goulding, que obtuvo una nominación a la Mejor Canción Escrita por Medios visuales en los 58 Premios Grammy. Tove Lo también ganó dos Grammys en 2015 como Artista del Año y Canción del Año por “Habits (Stay High)”.

Constante evolución

Flow es la plataforma de contenidos de entretenimiento en vivo y a demanda de Telecom. La plataforma más innovadora de la Argentina, que continúa en constante evolución incorporando nuevas funcionalidades e integrando nuevas ofertas de contenidos para que sus clientes accedan a ellos desde cualquier dispositivo en el momento que lo deseen.

Actualmente a través de Flow se pueden disfrutar más de 13.000 horas de contenidos a demanda: las películas estreno recién salidas del cine y más de 200 series, convirtiendo a Flow en una plataforma única en Argentina y la más evolucionada de la región.

Hoy Flow está incorporando contenidos de entretenimientos ligados al Gaming y a la Música, propios de la evolución de la plataforma hacia una experiencia mobile superadora, que se adapta a las nuevas tendencias y modalidades de consumo de sus clientes que disfrutan del contenido predilecto en Flow cuando quiere y donde quiere desde el dispositivo que elijan. Completando esta propuesta, Flow incorpora el entretenimiento presencial vinculado al gaming y a la música, como es la competencia profesional de E-Sports con La Liga Master Flow y el ciclo de shows en vivo de artistas internacional con Flow Music Experience.

