Madelón resetea a Unión con la misma receta

Un domingo especial desde las 11 en el 15 de Abril: ya le empató al campeón y ahora va por el subcampéon. Esperan un marco multitudinario.

Un domingo especial desde las 11 en el 15 de Abril: ya le empató al campeón y ahora va por el subcampéon. Esperan un marco multitudinario.

“Hay un Modo Unión, je”, tiró Leonardo Carol Madelón en la semana previa al debut en casa. Orgulloso, con un equipo en formación que le empató —y hasta lo pudo ganar— al campeón del fútbol argentino en su propia casa, aseguró que “en Buenos Aires nos elogian, porque saben que incomodamos a varios”. Sin dudas, fue bueno el primer paso de cara a un temporada 2019/2020 que tendrá la Superliga y el bonus de la Copa Sudamericana para el Tate.



Se vio obligado a reinventarlo el DT al equipo. No sólo por las bajas importantes (Nereo, Zabala, Fragapane, los dos Pittón, Lotti) sino porque además le pasó algo que casi nunca le pasa en Unión: tres desgarrados en poco tiempo. Primero Mazzola, después Acevedo y ahora Damián Martínez.



Sin embargo, como dice Leo, hay un Modo Unión. Ese 4-4-2 rabioso que se respeta “a morir”, más allá de los intérpretes de turno.



Es cierto que hay que reemplazar los casi 15 goles que el equipo perdió con las bajas de Zabala, Fragapane y Mauro Pittón, pero todo parece indicar que las llegadas de Carabajal —figura en Avellaneda— y de “Juani” Cavallaro (se sumó esta semana) le dan una mejoría técnica a las variantes de la zona de medios. Lo mismo arriba, donde el Tate parece ganar, a priori: Walter Bou es más que Lotti de movida.



Se podrá decir que Corvalán le da menos salida que Bruno Pittón, pero la idea de cómo defender sale de memoria. No importa si ahora el “4” es Blasi o Bonifacio en algún momento. En ese fondo de inversión, donde los principales accionistas son Yeimar y “Botti”, fue toda una sorpresa lo del arquero, una de las figuras bajo la luna de Avellaneda, sacando tres pelotas “jodidas” (la última, ni hablar) y descolgando todo.

Esta campaña volveremos... Un nuevo inicio de temporada para Unión en el fútbol argentino y otra vez con Leo Madelón, su ídolo máximo, sentado en el banco de suplentes. Después del "puntazo" ante Racing de Avellaneda, el Tate quiere arrancar con todo ante su gente. Foto: Flavio Raina



Se supone que el tiempo y los partidos le darán a jugadores como Jalil Elías, Gabriel Carabajal o Walter Bou el ensamble necesario. A priori, los tres son números “puestos”. Y el otro, sin dudas, es Cavallaro.



Madelón sabe que lo ideal no existe, porque siempre se caen soldados en la línea de tiro. Lo que no debe perder, más allá de los nombres, es el fuego sagrado. Correr, defender, presionar. O como dijo el propio DT...“incomodar” a los rivales.



El equipo, de manera obligada, se debió resetear. El F5 salió porque no le quedaba otra a Leo. Quizás estaba preparado para las bajas y no tanto para estos desgarros en fila: Mazzola, Acevedo, ahora Damián Martínez. En esa búsqueda del nuevo Unión, los pibes ven que el tren pasa: Blasi lo aprovechó al ciento por ciento, Lucas Ríos —de muy buenas condiciones— no tanto por ahora.



Llegó el momento del debut en casa. Ya pasó el campeón y fue un puntazo en Avellaneda. Ahora viene el que salió segundo, con otro técnico y con otros jugadores. No será un trámite Defensa, porque también le quedó la fórmula del éxito.



Con otras caras, el Tate debuta de local. En el banco, estará sentado el muchachito de la mejor película. El que hace varios años cambió el rumbo de la institución en lo deportivo: Unión pasó de las calculadoras del promedio a las copas. Es el Modo Madelón. Eso sí, ahora reseteado.





Venta de entradas



Unión puso en marcha la venta de entradas, algo que se hizo de 10 a 14 hoy sábado. Este domingo, día del partido, arrancará desde las 9 hasta el horario de inicio del juego ante Defensa y Justicia.



Los socios ingresan con carnet y cuota al día. Platea Preferencial y palcos 950 pesos; Alta y laterales 700 pesos; Redonda 550 pesos.



Para No SociosTatengues: Generales 600 pesos; Damas, jubilados y pensionados 350 pesos; Menores de 11 años a 150 pesos. Platea Alta y laterales 1.450 pesos; Redonda a 1.250 pesos.