"Sigo los Juegos con mucha emoción..."

Domingo 04.08.2019

Lo dijo el atleta Germán Chiaraviglio, en la conferencia de prensa concretada en nuestra capital, antes de viajar con destino a la capital peruana.

El santafesino Germán Chiaraviglio viajará mañana a Perú, competirá en el anteúltimo día del atletismo y de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el sábado 10 de agosto, en el máximo complejo que tiene el evento: La Videna.

El experimentado garrochista (32 años) brindó una conferencia de prensa en Santa Fe, donde habló sobre lo que se avecina.

“Es mi cuarto Panamericano y es un halago volver a representar a Argentina, en este equipo de más de 500 deportistas. Hoy ya estoy con más experiencia y quiero disfrutar lo más que se pueda”.

El santafesino estuvo en Río 2007, donde fue medalla de bronce; Guadalajara 2011 y Toronto 2015, donde fue medalla de plata, con su mejor marca personal de 5 metros 75 centímetros.

Con respecto a su próxima participación indicó: “mi prueba será muy dura. Estados Unidos viene con dos competidores de muy buen nivel y Brasil tiene a Thiago Braz, campeón olímpico y Augusto Dutra, que está en un gran momento”.

En la reunión con los medios, Chiaraviglio no quiso pasar por alto que: “el Consejo Municipal de Santa Fe, el jueves sacó una ordenanza para celebrar el 13 de julio como el Día del Atleta Santafesino, por la fecha que obtuve el Mundial en Sherbrooke (Canadá) en 2003. Eso es para mí una gran alegría, pero más que nada, por tener una fecha para poder difundir los valores del deporte y que los chicos puedan concientizarse de esto”.

Germán siguió la primeta mitad de los Juegos desde Santa Fe: “lo vivo muy cerca, con los compañeros del deporte que están allá, nos escribimos seguido y me emocionó mucho lo de Federico Molinari. Me dio mucha alegría que pueda sacar una medalla panamericana, que creo que era algo que él tenía pendiente y a sus 35 años en su despedida, del 1999 que la gimnasia no sacaba una medalla. Ahora arranca lo nuestro”.

El santafesino viaja con mucho entusiasmo al evento: “quiero vivirlo, la pista, la competencia y la Villa puede ser mi último Panamericano y esta edición el atletismo tiene un nivel altísimo”.

Sobre incentivos

Quien mejor que un deportista para opinar sobre el premio en dinero que recibirán los deportistas ganadores de medallas.

“Está bien el incentivo, creo que está bueno, porque a nosotros los deportistas no nos cambia nada; siempre salimos a dar lo mejor, con dinero o sin dinero, eso no está en discusión. Vamos por el mejor resultado, me parece un buen reconocimiento, teniendo en cuenta que la becas no son tan exhorbitantes en nuestro país”.

“Esto no es algo que ocurra ahora, ya hubo en Toronto y en Río 2016. A los deportistas se nos comunicó oficialmente a través de la comisión de atletas (que integra el santafesino), y de notificaciones donde estaba detallado como sería..bueno no creo que esté a la altura de los peruanos que recibirán un departamento y que conforme al color de la medalla es la cantidad de metros cuadrados”, concluyó.