"Perotti hoy lidera el espacio del peronismo en Santa Fe"

Domingo 04.08.2019

El diputado santafesino se sumó a la campaña del Frente de Todos en la provincia. “Santa Fe necesita una política económica que fomente el crecimiento”, afirmó.

Presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria -PJ-, el santafesino Agustín Rossi estuvo esta semana en la capital provincial en el marco de la campaña electoral en respaldo a la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Se mostró expectante por el resultado electoral de la Paso, afirmó que la política económica del macrismo perjudicó a Santa Fe y reivindicó el papel del gobernador electo, Omar Perotti, como líder del peronismo provincial.

—¿Qué expectativa tiene sobre la fórmula Fernández - Fernández ante la Paso del domingo venidero?

—Estamos con mucha expectativa de hacer una muy buena elección a nivel nacional y obviamente acá en la provincia de Santa Fe. Muy conformes con la visita de Alberto (Fernández) la semana pasada y la presentación del libro, el 20 de junio, de Cristina (Fernández) en Rosario. Nos encuentra con un peronismo con autoestima alta después de las elecciones provinciales, unificados detrás de quien es el gobernador electo, Omar Perotti, que acompañó a Alberto durante toda su recorrida. Lo que se conformó en torno al Frente de Todos era impensado en diciembre del año pasado. El Partido Justicialista, el Frente Renovador de Sergio Massa, los partidos que integran Unidad Ciudadana, Proyecto Sur de Pino Solanas, los espacios como el que lidera Victoria Donda, entre otros, todos los gobernadores peronistas menos (Juan) Schiaretti y (Juan Manuel) Urtubey, la mayoría de los dirigentes y las organizaciones sindicales salvo el sector que lidera (Luis) Barrionuevo que está con (Roberto) Lavagna, la mayoría de las organizaciones sociales con la Cetep que lidera (Juan) Grabois. Todo eso conforma el Frente de Todos y es la expresión más claramente opositora. Los argentinos que están convencidos que el rumbo al que lleva al país el presidente Macri es el equivocado, seguramente nos acompañarán en las próximas elecciones.

— ¿Qué pueden esperar los santafesinos que voten a la fórmula del Frente de Todos?

— Está claro el daño que generó la política económica que ha llevado adelante el presidente Macri en provincias como Santa Fe. Santa Fe es una provincia de diversidad y tipicidad productiva, con fuertes sectores industriales, con polos tecnológicos muy desarrollados: Rafaela, Rosario, con una clase media muy fuerte que se ha visto fuertemente afectada por las políticas económicas. Rosario tiene hoy una de las tasas de desempleo más altas de la Argentina junto a Mar del Plata y alguna otra región. La destrucción del aparato industrial en la provincia es manifiesta. La preocupación con lo que pueda ocurrir con la industria automotriz nos empareja con Córdoba y Buenos Aires. El empobrecimiento de la población se siente en toda la provincia, las obras de infraestructura que veníamos necesitando no se han realizado. El gasoducto NEA se ha frenado y era la posibilidad de llevarle gas natural a todo el centro norte santafesino. Para una provincia con diversidad productiva como ésta, un modelo económico neoliberal es claramente dañino. Santa Fe necesita una política económica que fomente el crecimiento. En un país donde el 75-80% del PBI se explica por el mercado interno no hay posibilidad de que la economía argentina vuelva a crecer sin fortalecer el mercado interno y el consumo.

—De todas maneras, la provincia de Santa Fe tiene un fuerte sector agropecuario que ha generado una buena cosecha y con expectativas ante la reapertura de mercados cárnicos externos.

—Sin dudas que si hubo un sector que ha sido beneficiado por esta política económica ha sido una parte del sector agropecuario, especialmente el gran productor. El pequeño y mediano productor vio la baja de retenciones, después la suba y le siguieron subiendo los costos operativos (insumos y logística). El gobierno lo único que hizo fue adecuar el valor de los derechos de exportación sin tener políticas agropecuarias específicas para las cadenas productivas. No hay política para la cadena de cerdo, para lácteos, sectores que necesitan políticas específicas como todas las economías regionales. En el futuro, la Argentina tiene que tener una ley de economías regionales, con una ley de presupuestos mínimos que incluya una cantidad de cuestiones (impositivas, de contratación de trabajadores, derechos laborales, hay actividades que son estacionales y necesitan modalidades de contratación específicas y alientos estatales para llevar adelante la producción). Para nosotros es un sector más que dinámico al que hay que seguir incentivando con la incorporación de valor agregado donde está el gran desafío del sector agropecuario para los próximos años.

—Muchos observan una dualidad o contrapunto fuerte entre el candidato a vice y la candidata a vice del Frente de Todos. En caso de ganar las elecciones en octubre ¿usted cree que habrá conflictos de poderes o está claro el rol de cada uno?

—Alberto y Cristina son lo suficientemente inteligentes para convertirlo en una virtud y no en un disvalor. El presidente va a ser Alberto, el que define las políticas es Alberto, el que va a designar su gabinete es Alberto. Que consultará con Cristina cada vez que lo considere necesario, cosa que parece absolutamente razonable si uno tiene una vicepresidente que fue durante ocho años presidente de la Nación y teniendo en cuenta la dimensión de estadista que tiene Cristina.

Tanto Alberto como Cristina son muy inteligentes para gestionar virtuosamente esa situación.

—Usted preside el bloque y se habla de la fuerte influencia que tendrá en la futura cámara La Cámpora por estar sus dirigentes en listas en todas las provincias para copar la Cámara. ¿Habrá equilibrio en la futura bancada del Frente de Todos?

—Tome la amplitud del Frente de Todos. En los cuatro principales distritos electorales encabezan cuatro fuerzas políticas distintas: Sergio Massa, Frente Renovador en Buenos Aires; Pino Solanas del Proyecto Sur en CABA; Marcos Cleri del PJ en Santa Fe y Eduardo Fernández del Partido Solidario en Córdoba. La diversidad en la conformación electoral del Frente de Todos se va a terminar expresando en la Cámara de Diputados y trabajaremos en bloque, en interbloque pero lo haremos como parte del oficialismo que gobernará Argentina a partir del 10 de diciembre. No avizoro ningún tipo de tensión.

—En Santa Fe, la unidad del peronismo la iniciaron dos años atrás..

—El peronismo de Santa Fe venía por un camino virtuoso. Habíamos hecho una muy buena elección en 2015 donde Perotti había quedado tercero pero a muy pocos votos de ganar la gobernación; hicimos un proceso de unidad virtuoso en 2017 entre las listas que encabecé yo y la de Alejandra Rodenas. Eso entusiasmó muchísimo al peronismo que este año fue a una Paso y después se encolumnó con quien ganó (Perotti) para obtener el triunfo que nos permite volver a gobernar la provincia después de 12 años. Para una fuerza política como la nuestra, la fortalece en sus expectativas, en su autoestima y el proceso político generó un gobernador electo y un liderazgo hacia dentro del peronismo. Está claro que quien lidera hoy el peronismo en la provincia de Santa Fe es Omar Perotti.

— ¿Qué expectativas tiene su espacio para participar en el gobierno de Perotti?

—Las mejores. Confiamos mucho en la capacidad de gestión de Perotti como gobernador; estamos muy preocupados por las informaciones sobre el estado en que vamos a recibir la provincia de Santa Fe; no va a ser el estado con que la entregamos hace 12 años, con superávit. Vamos a encontrar la provincia con déficit operativo, además de la deuda que ha venido contrayendo. Tenemos la expectativa de hacer el mejor gobierno y dentro de ese escenario la expectativa de acompañar ese proceso que encabeza Perotti sabiendo que es él el que debe decidir su equipo de colaboradores y quiénes lo van a acompañar para su gobierno. Está claro que el gobernador es quien define su equipo de colaboradores.

Mercosur - Unión Europea

Rossi es jefe de los diputados actuales del Frente para la Victoria que han pedido la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y de Producción, Dante Sica, para analizar el acuerdo Unión Europea - Mercosur. El sector es crítico del acuerdo y Rossi explicó las razones a El Litoral.

“Somos críticos porque han pasado una cantidad de líneas rojas, líneas que se tienen en cuenta en cualquier negociación internacional para evitar el perjuicio que podía generarle a determinadas actividades económicas en el país. Brasil tiene una dinámica distinta, es la séptima economía mundial; Argentina todavía es un país que lucha por tener un perfil industrial, tiene memoria industrial, desarrollo industrial. Cuando nuestro gobierno negociaba con la Unión Europea, siempre tuvo líneas rojas para no llegar a perjudicar a nuestra industria. Estas líneas rojas desaparecieron y como desaparecieron la Unión Europea aceptó las condiciones. No sabemos qué grado de firmeza tiene lo que se firmó y cuándo lo vamos a conocer fehacientemente. Muchos dicen que Uruguay y Bolivia salieron a favor, les digo que son países que tienen su economía primarizada. No es nuestro caso. Somos un país que tiene una actividad económica primaria importante pero también tiene industria. Somos 42 millones de habitantes y la industria permite un desarrollo económico con inclusión humana, con desarrollo humano aceptable. Nuestras objeciones están puestas allí. Hemos citado al canciller Faurie y al ministro Sica que son los negociadores para que vengan a explicar y han dicho que no van a ir por ahora. Cuando conozcamos los alcances del acuerdo nos sentaremos a ver qué posición tomamos. Si es cierto que está firmado y es cierto que la Unión Europea tiene la voluntad de llevarlo adelante, el Congreso tiene dos opciones: votar a favor o en contra. Pero hay una parte que sí podemos discutir y son los años de transición. Por ejemplo la industria automotriz tendría 7 ó 9 años de transición, allí sí la decisión es saber qué piensa hacer el Estado nacional para que en esa transición la industria automotriz llegue competitiva al momento en que se abra la importación sin aranceles desde la Unión Europea. Es para evitar la destrucción de la industria automotriz argentina y no se pierdan 30 mil puestos de trabajo.

Nuestras objeciones no son capricho, tienen que ver con la protección de la industria y del trabajo argentino. Queremos discutirlo racionalmente, no tenemos postura obcecada alrededor del tema. La sensación que tenemos es que esas líneas rojas que durante años la Argentina no pasaba, incluso cuando Sica fue secretario de Industria con Duhalde presidente, ahora se pasaron. Es un tema importante, queremos discutirlo y tener condiciones como para que aquellos que a prima facie estarían perjudicados puedan tener respaldo. Hoy a la Unión Europea el 80 % de nuestras exportaciones son primarias y las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur el 90% son manufacturas de origen industrial. Si no hay algo que equilibre esas asimetrías, se van a profundizar. No queremos quedar solo como proveedores de materia prima.