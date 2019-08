Se reanudan los juicios contra Cristina Kirchner, Báez y López

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el caso de la ex mandataria, es por la causa de la obra pública. Se espera una respuesta a los 50 planteos de nulidad que hicieron los imputados.

Luego de dos semanas de receso judicial, se reanuda el juicio contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por fraude en la obra pública, en tanto que durante la semana se retomarán los procesos contra los empresarios Lázaro Báez por lavado de dinero y Cristóbal López por defraudación a la administración pública.

Este lunes será el turno de una audiencia clave en el juicio contra la ex mandataria, ya que el fiscal de juicio Diego Luciani tendrá que dar respuesta a los más de 50 planteos de nulidad que hicieron todos los imputados, entre ellos Cristina Kirchner, Julio De Vido, Báez y ex funcionarios de Vialidad Nacional. Los planteos fueron presentados por todas las partes y apuntan a declarar nulo el juicio.

Así, comenzará el fiscal a dar respuesta y luego harán lo propio la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), estas dos últimas querellantes en el caso, tras lo cual el Tribunal Oral Federal 2 tendrá que resolver.

Se esperan al menos tres audiencias en las que cada una de las partes exponga su opinión, y luego de la resolución del Tribunal, recién ahí se dará pie a las indagatorias, con la ex presidente primera en la lista.

Las otras causas

El miércoles, a su vez, Lázaro Báez, también imputado en el juicio por la obra pública, tendrá que volver a los tribunales de Comodoro Py para continuar el proceso por lavado de dinero, donde se escuchará a más testigos.

La tanda de juicios en macha tendrá su epicentro también el próximo jueves con los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegary como protagonistas.

El caso es por no haber pagado unos 8 mil millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles de la firma Oil Combustibles, por parte de los empresarios y, en el caso de Echegaray, por no haber controlado. A esto se suma el plan de pagos que le permitió a la empresa seguir sin pagar al fisco.

En la última audiencia antes de la feria judicial de invierno, el Tribunal desestimó los planteos de nulidad.

Por ello, se retomará con la posibilidad de que los tres imputados presten declaración indagatoria, aunque pueden omitir hacerlo, y comenzar a escuchar así próximamente a los testigos ya convocados por el Tribunal Oral Federal 3.

El viernes habría sentencia para Milani

El Tribunal Oral Federal de La Rioja dictará el viernes 9 de agosto sentencia en el juicio que se le sigue al ex jefe del Ejército César Milani, el ex teniente primero Alberto Solano Santacroce, el ex juez Roberto Catalán y otros ocho imputados por crímenes cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar.

Este proceso oral y público será el más relevante en materia de crímenes de lesa humanidad que se desarrollará esta semana, en la que la actividad se reanuda luego de la finalización de la feria judicial. Milani, quien estuvo al frente del Ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, es juzgado por los delitos de asociación ilícita, secuestro y torturas en perjuicio de Pedro Adán Olivera y su hijo, Ramón Alfredo, ocurrido en marzo de 1977.

Ambos fueron víctimas de un grupo de tareas que operaba desde del Batallón de Ingenieros de Construcción 141, donde Milani revistaba con el grado de subteniente.

Por su parte, a Santacroce se le imputa la autoría en la privación ilegítima de la libertad agravada y la imposición de tormentos a Ramón Olivera, así como de formar parte de una asociación ilícita.

Mientras que al ex magistrado se lo señala de ser partícipe secundario en la privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos a Ramón Olivera y ser responsable de la privación ilegítima de la libertad agravada de Verónica Ligia Matta.

En el debate oral y público se acumularon otras seis causas, y en consecuencia, en este debate se analizaron siete expedientes.

La nómina de acusados se completa con Leónidas Moliné, Miguel Ángel Chiarello, Eliberto Goenaga, Ángel Ricardo Pezzetta, Domingo Vera, Carlos Asunción Rodríguez Alcántara, José Bernaus y Armodio Mercado, por hechos que perjudicaron a otras 12 víctimas.

La semana pasada, los fiscales federales Rafael Vehilis Ruíz y Virginia Miguel Carmona pidieron 18 años de prisión para Milani; la misma pena para Catalán y 12 para Santacrocce.En tanto, para los imputados Moliné, Chiarello, Goenaga y Pezzetta se solicitó una sentencia de ocho años de prisión.

Los integrantes del Ministerio Público pidieron también condenas para Domingo Vera por cuatro años; Carlos Asunción Rodríguez Alcántara -siete años- y José Bernaus -ocho años-.