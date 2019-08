https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nueva batalla de los ex Oasis Noel Gallagher acusó a su hermano Liam de amenazar a su esposa e hija

En un nuevo round entre los hermanos Gallagher, que los '90 dieron vida a Oasis, una de las bandas más importantes del pop británico de esa década, el guitarrista, compositor y cantante Noel acusó al vocalista Liam de lanzar amenazas telefónicas a su esposa y su hija adolescente.

“No es la primera vez que Liam manda mensajes a mi hija o deja mensajes de voz amenazantes en el contestador de mi esposa. Cuando amenaza a mi esposa a través de mi hija adolescente pienso: 'Si no fueses una estrella de rock, si fueses una persona que trabaja en un garaje, recibirías una visita de la policía'”, dijo Noel en una entrevista al diario británico The Guardian.



En el mismo plan de críticas hacia su hermano, el músico cuestionó duramente su actuación en la última edición del prestigioso festival de Glastonbury por la manera en que abordó los clásicos de Oasis que él mismo compuso.



“Creo que nunca he sentido tanta vergüenza de un hombre en mi vida. Ha logrado el increíble truco de magia de hacer que esas canciones de Oasis suenen raídas y pequeñas. Y parecía que estaba teniendo el peor día de su vida, caminando por ahí con lo que parecía un pijama de mi hijo, gritando sobre las injusticias por el micrófono.¡Si no puedes cantar no lo hagas!”, sentenció.



También la emprendió contra la carrera solista de Liam al remarcar que no escucha sus discos porque no soporta su voz.



“Creo que es música no sofisticada para gente no sofisticada hecha por un hombre no sofisticado, que está dando órdenes no sofisticadas a un grupito de compositores que se creen que están escribiendo canciones de Oasis”, fustigó.



“Me gustaba mi madre hasta que tuvo Liam”, resumió el mayor de los Gallagher a la hora de sentenciar su sentimiento hacia su hermano.

Las declaraciones de Noel, ofrecidas en medio de la promoción de su nuevo EP “This is the place”, se suman a la larga lista de enfrentamientos públicos entre los hermanos, casi una marca característica de la popular banda de Manchester.



Si bien es muy común la historia de peleas entre hermanos dentro del rock, tal como ocurrió en otras famosas bandas, como el caso de Ray y Dave Davies de The Kinks, por citar solo un caso, pocas veces se dio de manera tan intensa y corrosiva como en el caso de los Gallagher.

Con información de Télam