Entretelones de la política provincial

No se olviden de Urtubey

Filtrado. El respaldo del Partido Socialista y de los radicales de NEO a Roberto Lavagna fue explícito. Pero a Urtubey no se lo mencionó...

Coincidencias o no, después de dimes y diretes la conducción nacional del Partido Socialista y el grupo de radicales Neo de Santa Fe salieron a respaldar la precandidatura presidencial de Roberto Lavagna y de la lista de diputados encabezada por Enrique Estévez y Carolina Piedrabuena. Los socialistas lo hicieron después de fuertes declaraciones del diputado Eduardo Di Pollina acerca de que los afiliados no se sentían identificados con la fórmula Lavagna - Urtubey. En el caso de los radicales del Neo salieron cuando ya varios intendentes del sector admitieron su apoyo a la fórmula de Macri. Sin embargo, los comunicados del PS y del NEO dieron apoyo a Consenso aunque nunca mencionando el nombre de Urtubey. ¿Se habrán olvidado? El Litoral | politica@ellitoral.com