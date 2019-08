https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La raza más lechera de la Argentina volvió a decir presente en el evento más importante del campo argentino. La pasión de la empresa familiar tuvo premio.

Con marcado éxito de las cabañas santafesinas El Holando volvió a Palermo La raza más lechera de la Argentina volvió a decir presente en el evento más importante del campo argentino. La pasión de la empresa familiar tuvo premio.

Campolitoral |campo@ellitoral.com



El último día previo a la inauguración de la Expo de Palermo, en la pista central se realizó la tan esperada Jura de la Raza Holando, con la participación de 55 ejemplares presentados por las principales cabañas de la Argentina.



La responsabilidad del jurado estuvo a cargo de Jamie Black de EE.UU., quien realizó la clasificación en la que se coronó como Gran Campeona Hembra LA LILIA GLORIA RAFAELA GOLD CHIP, vaca Vitalicia de Cabaña y Tambo La Lilia SA.



Como Reservada ganó GCH GHAJC MARGOT DOORMAN NIÑA de Guillermo Miretti e hijos, una vaca 4 años. Tercer Mejor Hembra fue para RSS MIRA 2 MOGUL LADY, vaca adulta de la firma Reproductores SRL.



Entre los machos se consagró como Gran Campeón SHALOM 54 JIM DOORMAN, de la firma Barberis y Cavallero SA criado por La Travesía SA.



Celebrando los 75 años del Holando en Palermo, se vivió una jornada a pleno sol en la arena, que más tarde se extendió a la cena donde se hizo entrega de premios y al remate elite con lo más novedoso destacado de la raza, a cargo de la firma Sáenz Valiente Bullrich.



La importancia de la familia



Guillermo Miretti celebró con Campolitoral el regreso de las cabañas santafesinas al prestigioso evento del campo argentino, luego de varios años.



Su establecimiento obtuvo el premio a la Reservada gran campeona de 4 años; el premio como mejor criador de Palermo y mejor expositor (en el grupo de 4 vacas); y el galardón para la “mejor ubre joven”.



“La lechería está mejorando lentamente y eso se vio reflejado en esta linda exposición”, confesó. Miretti admitió que hacía varios años que las cabañas santafesinas no participaban por las inundaciones del 2016, “que nos pegaron mucho a los tambos de la provincia”.



Otro factor que los animó a participar fue que la organización finalmente accedió al pedido de dejar los animales sólo 7 días y no 15. “Hace tiempo que lo veníamos reclamando; pedíamos que se queden 7 días y no los 15 de toda la exposición, ya que la vaca lechera no es como la de carne, se estresa mucho, y entonces el pedido fue aceptado”, admitió.



Respecto a la satisfacción por los premios obtenidos, reconoció que es algo “tremendo, importante y lindo, poder mostrar en la vidriera de Buenos Aires nuestro sistema de crianza para que vean cómo trabajamos en esta provincia”.



En este sentido, manifestó que (Las cabañas santafesinas) “son grupos familiares, y eso es un trabajo muy personalizado, muy profesional, pero siempre ligado a la familia, y eso nos hace sobresalir del resto. Esto le pone más pasión y amor por las vacas”.



Finalmente, respecto a la actualidad lechera, sostuvo que desde hace 4 meses que el tiempo los está acompañando y el precio también. “No había leche en el país porque la gente iba abandonando los tambos; se desarmaron muchos establecimientos, y eso hizo que haya faltante de leche y que los precios estén acordes como para que tengamos algo de rentabilidad y hagamos otra vez inversiones”.



A propósito de esto, manifestó que se están centralizando en la renovación de la maquinaria, como tractores, palas y mixer. “El parque de maquinaria estaba obsoleto y se está empezando a renovar, y los rodeos también”, aseguró con optimismo.